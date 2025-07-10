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    連勝646場！為益智節目休學 法國男大生抱回8900萬元、23輛車

    法國22歲男大學生埃米利安（Émilien），參加電視益智節目連勝646場，贏得超過250萬歐元的獎金。（圖擷取自@youngpeople_off 社群平台「X」）

    法國22歲男大學生埃米利安（Émilien），參加電視益智節目連勝646場，贏得超過250萬歐元的獎金。（圖擷取自@youngpeople_off 社群平台「X」）

    2025/07/10 21:42

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕法國一名就讀歷史系、現年22歲的男大學生埃米利安（Émilien），2023年起參加電視益智節目，創下連勝646場，打破節目歷史紀錄，直到本月6日，他才終於不敵對手慘遭淘汰。不過埃米利安21個月的參賽期間，總計贏得超過250萬歐元（約新台幣8900萬元）獎金與其他豪華獎品。

    綜合外媒報導，來自法國西南部的埃米利安，從9月25日開始參加法國電視一台（TF1）益智節目《正午12響》（12 Coups demidi，暫譯）。報導指出，《正午12響》的挑戰方式，為4名選手會進行一場常識問答比賽，當日勝出的選手接著會回答一系列問題，來決定當日的獎金總額，並於來日再度參賽，迎戰新一輪選手。

    根據法國電視一台介紹，由於埃米利安不斷連勝，因此他的參賽時間長達21個月，期間贏得超過250萬歐元的現金、23輛汽車，以及各種豪華獎品，成為法國電視遊戲節目史上獲獎最多的選手。《正午12響》指出，埃米利安獲獎總額，是前紀錄保持者拉福卡德（BrunoLafourcade）所贏得100萬歐元（約新台幣3478萬元）的2倍多。

    報導指出，埃米利安在參加益智節目前，只是一名普通、主修歷史的男大學生，畢業後目前是一名老師。對於自己締造的新紀錄，埃米利安坦言，「我從未想過有機會待這麼久，發生的一切太令人驚喜，令人難以置信」，另外，他也透露自己為了能全心投入這場打破紀錄的參賽之旅，所以暫時從大學休學。

    今年7月6日，埃米利安因時間耗盡，未能完成作答而連勝紀錄止步，由建築師對手羅曼（Romain）贏得勝利；法國電視一台透露，埃米利安失利的比賽，吸引平均500萬名觀眾收看。儘管埃米利安被淘汰出局，但是他還是奪得個人在遊戲節目中，出場次數最多的世界紀錄，以及歐洲節目獎金總額紀錄。

    報導指出，埃米利安在參加益智節目前，只是一名普通、主修歷史的男大學生。（圖擷取自「Les 12 Coups de Midi」YouTube）

    報導指出，埃米利安在參加益智節目前，只是一名普通、主修歷史的男大學生。（圖擷取自「Les 12 Coups de Midi」YouTube）

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