連勝646場！為益智節目休學 法國男大生抱回8900萬元、23輛車

2025/07/10 21:42

〔即時新聞/綜合報導〕法國一名就讀歷史系、現年22歲的男大學生埃米利安(Émilien),2023年起參加電視益智節目,創下連勝646場,打破節目歷史紀錄,直到本月6日,他才終於不敵對手慘遭淘汰。不過埃米利安21個月的參賽期間,總計贏得超過250萬歐元(約新台幣8900萬元)獎金與其他豪華獎品。

綜合外媒報導,來自法國西南部的埃米利安,從9月25日開始參加法國電視一台(TF1)益智節目《正午12響》(12 Coups demidi,暫譯)。報導指出,《正午12響》的挑戰方式,為4名選手會進行一場常識問答比賽,當日勝出的選手接著會回答一系列問題,來決定當日的獎金總額,並於來日再度參賽,迎戰新一輪選手。

根據法國電視一台介紹,由於埃米利安不斷連勝,因此他的參賽時間長達21個月,期間贏得超過250萬歐元的現金、23輛汽車,以及各種豪華獎品,成為法國電視遊戲節目史上獲獎最多的選手。《正午12響》指出,埃米利安獲獎總額,是前紀錄保持者拉福卡德(BrunoLafourcade)所贏得100萬歐元(約新台幣3478萬元)的2倍多。

報導指出,埃米利安在參加益智節目前,只是一名普通、主修歷史的男大學生,畢業後目前是一名老師。對於自己締造的新紀錄,埃米利安坦言,「我從未想過有機會待這麼久,發生的一切太令人驚喜,令人難以置信」,另外,他也透露自己為了能全心投入這場打破紀錄的參賽之旅,所以暫時從大學休學。

今年7月6日,埃米利安因時間耗盡,未能完成作答而連勝紀錄止步,由建築師對手羅曼(Romain)贏得勝利;法國電視一台透露,埃米利安失利的比賽,吸引平均500萬名觀眾收看。儘管埃米利安被淘汰出局,但是他還是奪得個人在遊戲節目中,出場次數最多的世界紀錄,以及歐洲節目獎金總額紀錄。

Emilien se confie suite à son élimination des #12CoupsDeMidi sur #TF1 : « C’est fou l’expérience est exceptionnelle depuis des mois. Je ne regrette rien. Merci à tout le monde. Bravo à roman et qu’il fasse le plus beau parcours possible. » ???? pic.twitter.com/wE8hn62BEC