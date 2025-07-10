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    中國副總理何立峰訪日前夕 共機又再逼近日機

    中國副總理何立峰預定配合11日大阪世博的「國家日」訪問日本，在到訪前夕卻傳出共軍戰鬥轟炸機近距離接近日本空中自衛隊1架飛機事件。（路透）

    中國副總理何立峰預定配合11日大阪世博的「國家日」訪問日本，在到訪前夕卻傳出共軍戰鬥轟炸機近距離接近日本空中自衛隊1架飛機事件。（路透）

    2025/07/10 20:42

    〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕日媒報導，中國副總理何立峰預定配合11日大阪世博的「國家日」訪問日本。由於何立峰曾在中美關稅談判中扮演重要的角色，他此次訪日是否另具任務也備受矚目，不過，就在何立峰訪日前夕，日媒今天爆料，日本空中自衛隊1架飛機，9日於東海公海上空遭到共軍戰鬥轟炸機近距離接近，這已是6月以來第3次。

    另外，在馬來西亞參加東協（ASEAN）外長會談的日本外相岩屋毅，今天在吉隆坡與中國外長王毅舉行會談。岩屋在會談中就中國海警直升機侵入日本領空、中國軍機異常接近日本空自飛機等事表示嚴重關切，強烈要求中方應對。

    外務省發布新聞稿中，岩屋向王毅重申台灣海峽和和平穩定，對日本及國際社會至關重要，在台灣周邊進行大規模軍事演習與此無法相容，他並表明反對片面以武力或脅迫手段改變現狀。

    日本舉辦大阪世博期間，為各參展國安排「國家日」，目前已有數國領袖或代表藉由參加國家日活動訪日。中國在世博的國家日為11日，日本各家媒體報導，中國將派何立峰出席。何立峰為中共政治局委員，為國家主席習近平的舊部，屬於「福建幫」，與習有深厚信任關係，他在國務院主管經濟與對外經貿事務，在這一波中美關稅談判中，何立峰曾在瑞士與美國財政部長貝森特交手。

    日本經濟新聞指出，中方派遣中國派遣習近平領導階層的重要成員何立峰訪日，是為了展現對日中關係的重視。

    不過，何立峰訪日期間的行程，日媒的著墨不多，僅報導日中友好議員聯盟會長、自民黨幹事長森山裕將與何立峰舉行會談，會談內容可能包括日本希望繼續向中國租借熊貓的意願，以及要求中國恢復進口日本產牛肉等事項。

    讀賣新聞也報導，何立峰在大阪期間，還計劃與日本經濟團體會面，預計將呼籲加大對中投資，並促進人文交流。報導指出，日本對美國的關稅談判陷入苦戰，中方藉由何的到訪大送秋波。

    不過，就在何立峰訪日前夕，日本共同社報導，中國一架戰鬥轟炸機「殲轟-7」（JH-7），9日在東海的公海上空逼近空自的YS11EB電子測定機，外務省和防衛省正在分析當時狀況。

    中國在日本周邊的活動趨於活躍，中國戰鬥機6月7日與8日在太平洋公海上空，異常接近海上自衛隊的巡邏機，最近距離約45公尺。日方的巡邏機當時正在警戒監視中國航空母艦山東艦。防衛省在事後主動發布新聞，日本政府也透過外交與防衛管道，向中方表示嚴重關切，要求防止類似事件再度發生，但似乎無效。

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