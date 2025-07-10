澤倫斯基笑了！歐洲各國允諾提供100億歐元助烏重建

義大利總理梅洛尼（右）以地主身分向烏克蘭總統澤倫斯基（左）表達歡迎。（路透）

2025/07/10 20:58

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲主要國家領導人今（10日）齊聚義大利首都羅馬（Rome）召開會議，討論協助烏克蘭重振經濟的議題。地主國代表、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）會中指出，出席會議的各國允諾提供逾100億歐元（約合新台幣3425億）的資金，幫助烏克蘭重建。

《路透》報導，在這場會議舉行的當下，烏克蘭正遭受俄軍飛彈與無人機的猛烈空襲，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在會議開幕式致詞時，批評俄軍的攻擊是「徹徹底底的恐怖主義」。

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梅洛尼與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）則舉了自身國家在二戰後的重建經驗為例來回應澤倫斯基，他們指出這正是烏克蘭未來有望達成的目標。

梅洛尼在致詞時表示：「我認為我們當前一同達成的成就值得引以為傲——這是來自各國、國際組織、金融機構、地方政府、企業界與公民社會的努力。」

梅洛尼隨後補充說：「在今天的會議上，我們承諾的金額已超過100億歐元。」

歐盟執委會也在會中宣布，將提供23億歐元協助烏克蘭重建。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）說：「透過簽署總額達23億歐元的協議，我們的目標是解鎖高達100億歐元的投資，用於重建家園、重啟醫院、振興企業以及確保能源供應。」

她補充說：「我們實際上就是在押注烏克蘭的未來。」

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