揭露北京買油助伊朗戰爭機器 美專家籲切斷金流

中國採購伊朗9成出口原油，成為德黑蘭軍事運作重要資金來源。（路透）

2025/07/10 18:59

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國外交雜誌「國家利益」（The National Interest）9日專文解析中國企業協助伊朗迴避制裁，透過非法原油貿易資助德黑蘭戰爭機器運作，強調鎖定中國的經濟連結才是阻止伊朗再武裝及未來威脅的關鍵。

隸屬華盛頓智庫「保衛民主基金會」（FDD）的「經濟與金融力量中心」（CEFP）負責人德澤斯基（Elaine Dezenski）以「中國如何無聲資助伊朗戰爭機器」為題，揭露北京對德黑蘭軍事系統運作的重要性，尤其是中國大型企業「萬達控股集團」所扮演的關鍵角色。

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中國佔伊朗約9成原油出口，而德黑蘭的軍事預算約有半數來自石油和天然氣收益，因此，沒有國家在維持伊朗財政命脈的重要性上高過中國。

德澤斯基點名具中國共產黨黨員身分的富豪尚吉永所掌控、事業體幾乎無所不包的萬達控股集團，在中國與伊朗的非法原油貿易中佔核心地位。德澤斯基直言，萬達控股購買、加工受制裁的伊朗原油，使得該公司成為「若欲避免伊朗政權再武裝就得處理的嚴正威脅」。

德澤斯基指出，尚吉永和萬達控股並非獨立行事，共產黨不但掌控精煉進口原油的執照核可權，萬達控股據稱也與某些中國最具權力的國有企業享有共同商業利弊關係，包括中國石化、中國石油天然氣公司等。萬達控股也自稱與中國銀行、交通銀行具有關鍵核心客戶關係。

德澤斯基表示，空襲並不足以阻止支持伊朗軍事及核子計畫的資金在未來流入德黑蘭，「這是美國的任務，且要從中國富豪及其商業帝國開始」；呼籲華府的制裁必須從針對個別目標擴展至整個供應鏈，「是時候永久切斷伊朗的資金。這就意味著要切斷中國取得伊朗石油」。

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