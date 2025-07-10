超擬真AI機器人又有新畫作！艾達強調無意「取代」人類

超擬真人形機器人「艾達」9日發表新油畫作品。（法新社）

2025/07/10 18:14

〔編譯管淑平／綜合報導〕外型超逼真的人形機器人藝術家「艾達」（Ai-Da）又有新作品了，包括英國國王和已故英國女王肖像畫的系列油畫作品，艾達發表新作品的同時強調，她無意「取代」人類。

《法新社》10日報導，艾達9日在聯合國「人工智慧造福人類」（AI for Good）峰會場邊，發表取名為「演算法國王」（Algorithm King）的最新系列作品，包括一幅英王查爾斯三世、和一幅已故前英國女王伊莉莎白二世的肖像畫。她說，創作靈感來源來自查爾斯向來提倡重視環保和不同宗教之間對話，「我用這幅肖像讚揚這一點」；談到創作過程，艾達說，她從想探索的基本構想和概念開始，然後思考藝術的目的、要傳達什麼，當然「創作我的藝術作品時，使用多種不同的AI演算法」。

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去年底艾達發表全球第一幅由人形機器人創作的藝術品，英國數學家圖靈（Alan Turing）肖像，在拍賣會上以132萬美元落槌。這次再有新作，艾達說，她的作品價值非以金錢能衡量，「我的藝術作品的價值在於，是一種催化劑，激起有關新科技道德倫理面的討論」。

開發艾達的團隊成員、現代藝術專家梅勒（Aidan Meller）在活動上說，艾達是藝術計畫，而非要取代畫家。艾達也表示認同，她說，「毫無疑問，AI正在改變我們的世界，（包括）藝術世界和人類創意表達的形式」，但是「我不認為AI或者我的藝術作品，將取代人類藝術家」，而是啟發觀看者思考，如何正向使用AI，同時意識到其風險與侷限。

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