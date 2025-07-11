說好要結婚！中國男車禍害女友癱瘓 竟人間蒸發

原以為將步入婚姻，卻成夢碎，女方癱瘓後男友避不見面。示意圖。（資料照）

2025/07/11 00:25

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名25歲白姓女子清明節期間與男友一家自駕出遊，不幸發生車禍導致她腰部重創，經診斷為終生癱瘓。男友起初陪伴並支付部分醫療費，但兩個月後卻突然失聯，令她身心俱傷。如今白女持續治療，卻面臨高額費用與男方責任推卸的雙重壓力。

根據《川觀新聞》報導，白姓女子與張姓男友交往未滿半年就論及婚嫁，張男也曾帶她見家長。4月初，白女與男友及其家人共五人開車出遊途中，與一輛大車相撞，事後白女被診斷為脊髓損傷，導致下半身癱瘓。根據交警出具的事故認定書，張男為主要肇責方。

請繼續往下閱讀...

白女表示，事發初期，張男曾承諾會照顧她一輩子，並協助處理醫療與賠償事宜。但當她康復治療期間需要更多資金時，張男一家逐漸疏遠，最後甚至集體失聯。6月下旬，她從四川成都搭火車返回甘肅蘭州，試圖與張家見面，卻無人回應。她在張男家樓下發訊說「帶我回家吧」，仍未得到回覆，只能無奈返院。

事故發生後，白女已付人民幣8萬元（約新台幣32萬元）醫療費，每月復健花費更高達人民幣5萬元（約新台幣20萬元），另需人民幣1萬元（約新台幣4萬元）支付護工費用。此外，手術與醫療支具費用初估約人民幣30至40萬元（約新台幣122萬至162萬元），讓她陷入沉重經濟壓力。

白女痛訴，男友覺得她的醫療費用是「無底洞」，如今只願意承擔法律強制賠償的最低限度。她目前正等待6個月後的傷殘鑑定結果，才能正式提起賠償訴訟。但因正值黃金康復期，她不敢中斷治療，希望對方能先行墊付醫療費。

律師建議，即便張男一家失聯，白女仍可透過法院公告送達完成訴訟程序，並申請保全財產或由保險理賠機制啟動先予執行。若商業保險不足，則肇事駕駛需個人負擔超額部分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法