強硬遣返政策 川普要求非洲國家當移民「中轉站」

美國總統川普在白宮與西非五國領袖會晤，討論移民遣返與經貿合作等議題。（路透）

2025/07/10 18:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《華爾街日報》9日獨家報導，美國川普政府正積極推動多個西非國家，同意接收遭美國遣返但其母國拒收的第三國移民。此舉凸顯了其強硬的遣返政策與外交手段已緊密結合。

在一場與賴比瑞亞、塞內加爾、茅利塔尼亞、加彭及幾內亞比索五國領袖的峰會前，美國國務院已向這些國家提出請求。儘管峰會的公開主題為經濟與安全議題，但一份《華爾街日報》所審閱的內部文件顯示，美國的真實提案，是要求這些國家同意「有尊嚴、安全且及時地」接收第三國國民。

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文件進一步要求，這些國家在接收移民後，必須承諾在這些移民於美國的庇護申請做出最終決定前，不會將他們送回其母國。川普在峰會開幕致詞時也間接提及此事，表示希望能在「安全第三國協議」上取得進展。

據一名參與峰會規劃的國務院官員透露，美國外交官員被要求告知西非各國，協助處理移民問題是川普最重視的議題，且此事對於改善與美國的商業關係至關重要。目前尚不清楚這五國是否已同意此提案。

川普政府遣返政策的策劃者、白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）也出席此次與非洲領袖的圓桌會議。川普政府一直尋求更多國家接收移民，今年2月曾與巴拿馬達成協議，將一架載有百餘名、多為中東裔移民的班機送至該國。

除了移民議題，川普政府也在此次峰會中，安排茅利塔尼亞與以色列官員舉行會談，討論建立外交關係的可能性。然而，在與非洲領袖的會議中，當茅利塔尼亞總統介紹其國家戰略位置與礦產資源時，川普顯得有些不耐煩，表示「或許我們得進行得快一點」。

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