北韓脫北者將控告金正恩虐待 稱要讓金氏王朝為罪行負責

定居南韓的脫北者崔敏京將對北韓領導人金正恩和4名平壤官員提起民事和刑事指控。圖為金正恩。（路透）

2025/07/10 18:53

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕定居南韓的脫北者崔敏京（Choi Min-kyung，音譯）將對北韓領導人金正恩和4名平壤官員提起民事和刑事指控，指控她在北韓遭拘留期間被虐待。崔敏京聲稱，受北韓迫害的自己要讓金氏王朝為反人類罪行負責。

根據《BBC》報導，崔敏京1997年逃離北韓前往中國，但於2008年被強制遣返，回國後遭受性虐待和酷刑。崔敏京2012年再次逃離北韓並定居南韓。她聲稱，受虐待經歷造成她嚴重心理創傷，她至今仍依賴藥物治療。

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崔敏京指出，她真誠希望提告這一小步，能成為恢復自由和人類尊嚴的基石，這樣就不會再有北韓人在殘酷政權下受苦。她強調，自己作為北韓政權酷刑受害者和倖存者，肩負深刻急迫責任，要讓北韓為殘酷罪行負責。

協助崔敏京的南韓非政府組織「北韓人權資料中心」（NKDB）表示，該案件將於11日提起訴訟。該組織透露，還計畫將崔敏京案件提交給聯合國和國際刑事法院。

「北韓人權資料中心」執行主任宋漢娜（Hanna Song，音譯）強調，這些訴訟意義重大，因為在提起民事訴訟同時也提起刑事指控，而之前針對北韓的訴訟都僅限於民事訴訟。

值得注意的是，南韓法院曾對南韓公民提出的遭北韓虐待指控作出裁決，但這些判決偏上象徵性，且常被平壤忽視。例如首爾法院2023年下令北韓向3名在韓戰期間被俘虜並遭受剝削的南韓男子每人支付5千萬韓元（約台幣106萬元）。

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