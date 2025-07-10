為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    北韓脫北者將控告金正恩虐待 稱要讓金氏王朝為罪行負責

    定居南韓的脫北者崔敏京將對北韓領導人金正恩和4名平壤官員提起民事和刑事指控。圖為金正恩。（路透）

    定居南韓的脫北者崔敏京將對北韓領導人金正恩和4名平壤官員提起民事和刑事指控。圖為金正恩。（路透）

    2025/07/10 18:53

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕定居南韓的脫北者崔敏京（Choi Min-kyung，音譯）將對北韓領導人金正恩和4名平壤官員提起民事和刑事指控，指控她在北韓遭拘留期間被虐待。崔敏京聲稱，受北韓迫害的自己要讓金氏王朝為反人類罪行負責。

    根據《BBC》報導，崔敏京1997年逃離北韓前往中國，但於2008年被強制遣返，回國後遭受性虐待和酷刑。崔敏京2012年再次逃離北韓並定居南韓。她聲稱，受虐待經歷造成她嚴重心理創傷，她至今仍依賴藥物治療。

    崔敏京指出，她真誠希望提告這一小步，能成為恢復自由和人類尊嚴的基石，這樣就不會再有北韓人在殘酷政權下受苦。她強調，自己作為北韓政權酷刑受害者和倖存者，肩負深刻急迫責任，要讓北韓為殘酷罪行負責。

    協助崔敏京的南韓非政府組織「北韓人權資料中心」（NKDB）表示，該案件將於11日提起訴訟。該組織透露，還計畫將崔敏京案件提交給聯合國和國際刑事法院。

    「北韓人權資料中心」執行主任宋漢娜（Hanna Song，音譯）強調，這些訴訟意義重大，因為在提起民事訴訟同時也提起刑事指控，而之前針對北韓的訴訟都僅限於民事訴訟。

    值得注意的是，南韓法院曾對南韓公民提出的遭北韓虐待指控作出裁決，但這些判決偏上象徵性，且常被平壤忽視。例如首爾法院2023年下令北韓向3名在韓戰期間被俘虜並遭受剝削的南韓男子每人支付5千萬韓元（約台幣106萬元）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播