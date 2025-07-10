中國官媒呼籲讓「同志」一詞回歸主流 掀起各界熱議

20世紀的共產主義革命期間，中共將「同志」用於稱呼黨內成員和革命戰友。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

2025/07/10 20:35

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年中國共產黨政府嚴厲打壓性少數族群（LGBTQ+）群體，在文學創作、電視影劇、社群網路、學校教科書等領域，會出現刻意醜化、歧視，甚至將其逮捕並重判入獄。日前中國官媒《人民日報》刊文呼籲，應讓「同志」一詞「重回主流」，以利社會風氣重歸淳樸，消息一出，引發中國各界議論。

綜合中媒報導，《人民日報》在本月7日刊登一篇文章，開頭直言中國人曾廣泛地在生活和工作中，使用「同志」一詞，因其是一種「一視同仁」的稱呼，且「也有志同道合之感」，而聽者「坦然、舒泰」。然而，受到中國經濟發展等因素影響，導致稱呼變得日益多元，像是先生小姐、帥哥美女、老闆、師傅、老師等。

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文章聲稱，這些稱呼剛開始會讓人感到新鮮，久而久之便會膩味，甚至批評「小姐」這個稱呼會讓人感到「輕薄」（中國「小姐」一詞泛指從事陪酒、酒店公關等特殊行業女子），「美女」一詞也逐漸失去讚美之意，成了泛稱或濫用。對此，文章提及在中國「民風純樸」且「人人平等」的時代，「同志」這個稱呼是多麼地得體有禮。

文章強調，「稱呼既關乎交往中的禮儀，也關涉社會風氣的誠實或輕浮。近年來有不少聲音呼籲『同志』稱呼重歸主流，這也是社會風氣重歸淳樸的表現，我舉雙手歡迎。稱呼中的真情實感，值得追求、頌揚。」該文發布後，迅速登上中國微博熱搜榜，並出現「#人民日報呼籲同志稱呼重歸主流」討論串，累積閱讀量逾6300萬次。

從微博討論串顯示，多數中國網友非常贊同文章內容，還認為「同志」一詞這些年來遭到某些別有用心、身心有病的「特定群體」汙名化。不過已移民海外的中國網友，則對此痛批，「文革餘孽」、「道不同，何來同志？」、「發工資的時候沒見是同志」、「習近平同志呼籲全社會大搞基」、「在同志稱呼流行的時代，等級卻是最森嚴的」。

另據《BBC》中文網介紹，目前「同志」一詞在中文圈，主要是作為同性戀者的代稱，然而中國LGBTQ+群體長期面臨政治敏感和社會歧視，因此有網友質疑《人民日報》發布這篇文章，是否在剝奪這一詞語為特定群體身份所提供的日常語言緩衝。《BBC》也還補充，「同志」出自古代漢語，原意為「志同道合的人」。

《BBC》指出，20世紀的共產主義革命期間，中共將「同志」用於稱呼黨內成員和革命戰友；在毛澤東時期，「同志」成為中國社會中最普遍和正式的稱呼之一，其不分性別、年齡和職務，代替了「先生」、「小姐」等稱謂；直到1978年中國改革開放後，「同志」在民間的使用減少，主要被用於官方文件、新聞報導和工作發言。

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直到1978年中國改革開放後，「同志」在民間的使用減少，主要被用於官方文件、新聞報導和工作發言。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

另據《BBC》中文網介紹，目前「同志」一詞在中文圈，主要是作為同性戀者的代稱，然而中國LGBTQ+群體長期面臨政治敏感和社會歧視。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

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