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    中國阿伯霸佔馬路擺攤遭檢舉 怒輾爆「西瓜地毯」被逮

    中國一名攤販違法擺攤在先卻不滿政府勸導，直接開車輾壓佔據半邊馬路的西瓜。（本報合成，擷取自齊魯壹點）

    中國一名攤販違法擺攤在先卻不滿政府勸導，直接開車輾壓佔據半邊馬路的西瓜。（本報合成，擷取自齊魯壹點）

    2025/07/10 17:28

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省一名長期佔用道路擺攤賣西瓜的阿伯，遭城管與警方勸導時情緒失控，不僅怒砸警察，還開車輾壓自家西瓜洩憤，最終遭警方帶走。遺留街頭的西瓜隨後被民眾哄搶，但因放置時間過長，多數早已變質。

    綜合中媒報導，這名攤販已在永城市開源路沿街擺攤超過一年，販售蔬果為生。近期氣溫飆高，男子改賣西瓜，卻逐漸將攤位擴張至馬路中央，使得道路一半變成「西瓜地毯」，嚴重妨礙交通，引發市民投訴。

    當地城管曾多次進行勸導，要求攤販撤離違規區域，卻遭到無視。7日下午，阿伯與前來協商的城管與民警爆發激烈衝突，不僅情緒激動脫衣抗議，還拿西瓜砸向執法人員，接著駕駛小貨車來回碾壓地上的西瓜以示抗議，吸引大批民眾圍觀。

    男子隨後遭警方帶離現場，未處理的西瓜則被民眾搶拿。但據附近居民表示，這些西瓜長期暴露於烈日或雨水中，早已腐敗不堪，當地人都不會購買。

    事後，馬路因西瓜碎片與汁液遍地，造成嚴重髒亂，最終由環衛人員出動清潔車輛徹底清理，恢復秩序。永城市城市管理局與公安部門表示，該名男子因長期違規佔道經營、妨礙公務與擾亂秩序，已依法予以治安拘留，相關案情也已依法處理完畢。

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