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    日本正妹打保齡球洗溝尷尬落跑 轉身「超晃畫面」吸300萬人搶看！

    正妹打保齡球尷尬「洗溝」，一轉身「超晃畫面」超吸睛。（圖翻攝自@yukina__0069）

    正妹打保齡球尷尬「洗溝」，一轉身「超晃畫面」超吸睛。（圖翻攝自@yukina__0069）

    2025/07/10 18:56

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本一名正妹近日在網上分享自己打保齡球的影片，雖然尷尬「洗溝」（失誤讓球滾進球溝），但該名正妹可愛逗趣的反應和火辣身材，意外吸引超過300萬人次搶看！

    在X平台擁有超過20萬人追蹤的「ゆってぃ」，本月8日分享自己去打保齡球的影片，可以看到身穿灰色「後媽裙」的她，從背影就能明顯看出窈窕身材，接著她看似熟練地丟出保齡球，但球路偏離，直接掉進右側球溝，覺得丟臉的「ゆってぃ」嬌羞摀嘴笑了出來，轉頭往鏡頭方向落跑，但「ゆってぃ」一轉身，胸前深V露出雪乳，邊跑邊晃讓大批網友噴鼻血。

    「ゆってぃ」PO出這支影片還笑稱這是「可能讓粉絲掉3000人的影片」，但短短10秒的影片，至今已累積超過300萬次觀看，網友紛紛表示，「太可愛了」、「沒事啦！大家都沒在關心妳的球技」、「最後2秒才是這支影片的重點」、「好晃好晃」、「有這樣的身材，妳會不會打保齡球根本不重要」。

    有著天使臉蛋、魔鬼身材的「ゆってぃ」，過去就不吝在社群分享性感照片，當中也不乏大尺度辣照，不過「ゆってぃ」已經名花有主，她也在個人自介表示，自己是名人妻。

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