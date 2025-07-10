加拿大情侶13年前瓶中信飄到愛爾蘭！臉書找到人 曝超浪漫結局

「馬哈里斯文化與保育協會」（Maharees Heritage and Conservation）的臉書粉專上發文曝光此事，引起熱烈回響。（圖擷取自臉書Maharees Heritage and Conservation）

2025/07/10 16:58

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一段跨越大西洋、歷時13年的愛情故事，近日在愛爾蘭悄悄重現。加拿大一對情侶於2012年在紐芬蘭約會時，將一封寫滿甜蜜回憶的字條放入漂流瓶，投入大海。不料13年後，這個瓶子竟在遠在約3200公里外的愛爾蘭海岸被另一對夫妻撿到，經由網友力量，成功找到瓶主，也曝光這對情侶不但還在一起，而且已經結婚，有了3個孩子。

根據英國《衛報》報導，2012年9月，當時剛交往一年的安妮塔（Anita Squires）和布萊德（Brad Squires）在加拿大東部的貝爾島（Bell Island）度過浪漫一日遊。兩人用完晚餐、喝著葡萄酒，寫下一張字條：「安妮塔與布萊德的貝爾島之旅。我們享受了晚餐、美酒與彼此的陪伴。」最後還寫下：「若您撿到這瓶信，請打電話給我們」，並把這封漂流信丟進大西洋。

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13年後，來自愛爾蘭克里郡（County Kerry）的約翰（John Gay）與凱特（Kate Gay）夫妻在清理斯克拉根灣（Scraggane Bay）時，意外撿到這個漂流瓶。他們讀完內容後相當感動，撥打瓶中電話未果，便將發現過程貼在當地環保團體「馬哈里斯文化與保育協會」（Maharees Heritage and Conservation）的臉書粉專上，引起熱烈回響。

消息在網路上迅速瘋傳，不到幾個小時，就有加拿大網友將訊息轉達給當年的主角——如今已結婚、育有3名子女、仍住在紐芬蘭的安妮塔與布萊德。

「這48小時真的是一場旋風式的經歷，」布萊德在接受《衛報》訪問時表示。「週一晚上我正在幫小兒子哄睡，手機突然不停震動：叮、叮、叮、叮，超不尋常的。然後我聽到另一個房間裡安妮塔在笑，她的手機也響個不停。我走過去，她就說：『你不會相信發生什麼事了！』」

這對情侶於2016年結婚，安妮塔目前是護理師，布萊德則剛從加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police, RCMP）退休。

布萊德接受愛爾蘭廣播電台《Morning Ireland》節目訪問時感性地說：「我們當時只是戀愛中的年輕人，現在是戀愛中的中年人。這段回憶被重新發現，我們也因此認識了不少新朋友，希望未來能有機會回到愛爾蘭走走。」

馬哈里斯保育協會代表法洛（Martha Farrell）表示，這段故事也喚起許多加拿大人分享自己丟漂流瓶的回憶，意外掀起一波跨洋愛情故事潮。

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