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    從太空站丟出紙飛機！ 東京大學學生模擬重返地球大氣層過程

    東京大學貝爾特和鈴木小次郎發表獨特論文，研究將1架紙飛機扔出國際太空站會發生什麼事。圖為示意圖。（法新社）

    東京大學貝爾特和鈴木小次郎發表獨特論文，研究將1架紙飛機扔出國際太空站會發生什麼事。圖為示意圖。（法新社）

    2025/07/10 17:03

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然對很多人來說紙飛機只是玩具，但也有研究者對其進行研究。最近東京大學研究人員貝爾特（Maximilien Berthet）和鈴木宏二郎發表一篇獨特論文，內容為「摺紙太空機重返地球大氣層過程中動態」，即研究將1架紙飛機扔出國際太空站時會發生什麼事。

    根據《Science Alert》報導，他們用軟體模擬出由A4紙製作的飛機模型。國際太空站軌道高度約為400公里，因此他們模擬從該高度發射紙飛機，速度與國際太空站本身速度7800公尺/秒相似。

    此速度可撕碎任何紙飛機，但在400公里高度大氣層還不夠厚，不足以造成太大破壞。紙飛機從400公里下降到120公里左右高度過程中，因缺乏空氣而保持相對穩定。但到120公里左右高度，空氣密度增加會使紙飛機翻滾，最終導致其飛行路徑徹底失控。

    他們還做了帶有鋁製尾翼的真實紙飛機模型，並將其放入東京大學風洞（wind tunnel）中，測試其承受空氣動力能力。他們把三分之一大小模型置於7馬赫強風中並持續了7秒，這與實際重返大氣層時受到風力類似。風力雖導致紙飛機機頭向後彎曲，但沒有解體。機頭和翼尖有燒焦痕跡，表明若實驗持續更長時間就會燒毀。

    值得注意的是，許多任務都可能使用類似這種紙飛機模型的東西，例如一些地球觀測任務需要輕便穩定的平台來收集數據，並在其壽命結束時完全於大氣中燃燒。

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