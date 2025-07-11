警急破窗救童影片曝！男爽逛大賣場 2娃慘悶47度車內熱到哭

警員破窗救出幼童，車內高溫達47度。（圖擷取自YouTube@WGXA）

2025/07/11 00:05

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞特蘭大2名幼童困在高達攝氏47度的車內長達40分鐘，所幸有路人聽見哭聲報警，警方到場果斷破窗，救出孩子。涉案男子返回車旁時被警方逮捕送辦。

《紐約郵報》報導，事件上月發生在美國喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）坎伯蘭購物中心（Cumberland Mall）外。有民眾發現車子裡傳出孩童哭聲，車窗雖有微微開啟，但高溫曝曬下情況危險，立即報警。警方趕抵破壞駕駛座車窗將2名孩童救出悶熱車廂，當時車內溫度高達華氏117度（約攝氏47度）。

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從公布的警察密畫面可看到，救援過程相當緊張，警貞安撫其中一名孩子時溫柔地說：「沒事的，寶貝，妳好熱喔」，令人心疼。警方指出，兩名孩童在車內已困了超過40分鐘，所幸無生命危險。

男子傑誇恩．迪森（J’quawn Dixon）隨後從商場內走回車旁，當場被捕送辦，他被依兩項兒童虐待重罪起訴。警方未公布他與孩童的關係，仍在調查中。據報導，當時戶外氣溫約30度，但車內迅速升溫到攝氏47度，相當危險。

科比郡（Cobb County）警方在臉書上發文說，非常感謝打電話報警的市民。而迪森則以1萬美元（約新台幣29萬元）交保，次日獲釋。

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