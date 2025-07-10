日本外海狂震1750次 專家示警揭原因

島居民分梯撤離，災區只剩部分島民。示意圖。（法新社）

2025/07/10 17:43

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本吐噶喇群島6月下旬以來地震頻繁，截至7月9日已累積超過1750起地震，三波撤離居民，64人已離開島嶼。專家親赴現場後說，群震機制異常，疑與地下岩漿或流體變化有關，引發外界高度關注。

根據《南日本新聞社》報導，鹿兒島縣（Kagoshima）十島村惡石島等地近期受到群發地震衝擊，日本第10管區海上保安本部派出偵察機「うみつばめ」觀測火山活動。京都大學防災研究所中心主任中道治久隨行調查指出，島嶼沿岸海水出現異常變色，山肌裸露、滑落土石形成赤褐條紋，反映出可能存在火山活動痕跡。

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專家機上觀測時還發現，霧島連山新燃岳一帶出現異味與火山灰霧氣，中道治久指出，這些現象與活火山關聯性有限，更可能是深層岩漿或流體造成的地殼變異。他強調，這類地震與一般主震、餘震型態不同。

地震影響下，吐噶喇群島進行三波撤離，包含5名居民9日搭船到鹿兒島市，目前惡石島仍有20人、小寶島則有44人留守。由於當地地震頻率仍高，截至9日早上10時，自6月21日起累計已發生1758次震度1以上地震，日本氣象單位也呼籲居民持續警戒，未來仍可能發生震度6弱強震。

調查委員會近期指出，當地觀測到地殼變動高達4公分，幅度遠超出地震能量理論值，懷疑背後與地下岩漿活動有關，但目前數據仍不足，無法明確判定。

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