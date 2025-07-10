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    柬埔寨翻版！巴基斯坦驚爆「豬仔工廠」 48名中國人被捕

    在「中巴經濟走廊」的旗幟下，所謂的工廠竟是跨國詐騙基地。圖為巴基斯坦當局查抄後，成堆的電腦主機與螢幕等犯罪鐵證，正被裝上拖車運走。（圖取自Dawn/X）

    在「中巴經濟走廊」的旗幟下，所謂的工廠竟是跨國詐騙基地。圖為巴基斯坦當局查抄後，成堆的電腦主機與螢幕等犯罪鐵證，正被裝上拖車運走。（圖取自Dawn/X）

    2025/07/10 16:39

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》及巴基斯坦《黎明報》（Dawn）報導，在巴基斯坦與中國長期宣傳的「巴鐵」情誼背後，1個龐大的跨國線上詐騙集團，近日在旁遮普省費薩拉巴德（Faisalabad）1間工廠內被搗毀。諷刺的是，這個犯罪網絡不僅以中國籍人士為骨幹，其藏身的工廠據信更由1位巴國前政府官員所持有。

    據報導，巴基斯坦國家網路犯罪調查局（NCCIA）於7日深夜採取行動，突襲了這間工廠，共逮捕149名嫌犯，其中包括48名中國公民。據消息人士透露，這個詐騙集團涉嫌駭入銀行網路系統、操盤龐氏騙局（Ponzi schemes），詐騙金額高達數百萬盧比。

    讓此案更顯複雜的是，該工廠的持有者，據稱是費薩拉巴德電力供應公司（Fesco）董事會的前主席阿萬（Malik Tehseen Awan）。阿萬在突襲行動中成功脫逃，目前仍在逃。他被指利用其身份，誘騙當地民眾前來從事所謂的「線上工作」，實則參與詐騙活動。

    這個詐騙網絡的組成極為國際化，堪稱1條犯罪版的「一帶一路」。落網嫌犯除了48名中國人與78名巴基斯坦人外，還包括來自奈及利亞、菲律賓、斯里蘭卡、孟加拉、辛巴威、緬甸等多國的公民，凸顯了犯罪活動如何利用全球化的人員流動進行滲透。

    此次行動查獲了大量的筆記型電腦與其他電子設備，數量之多，以至於當局需要動用1輛拖車才能將所有證物運走。目前NCCIA已對149名嫌犯立案偵辦，全案正朝向有組織的跨國犯罪方向深入調查，也為所謂的「中巴經濟走廊」蒙上了一層不光彩的陰影。

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