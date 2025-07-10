以色列議員訪台見蕭美琴！回國受訪稱台灣「國家」 氣炸中國

以色列國會議員訪問團日前來台會見副總統蕭美琴，以色列未來黨議員杜伯斯基（Boaz Toporovsky）回國後投書媒體，並稱呼台灣是「國家」。（擷取自Boaz Toporovsky臉書）

2025/07/10 16:06

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列國會議員訪問團日前來台會見副總統蕭美琴，以色列未來黨議員杜伯斯基（Boaz Toporovsky）回國後投書媒體，並稱呼台灣是「國家」。對此，中國駐以色列使館昨日痛批杜伯斯基嚴重違反一個中國原則，嚴重破壞中以關係政治基礎，已經向以方提出嚴正交涉，要求立即糾正錯誤做法，消除惡劣影響。中國駐以色列使館還嗆，要這位議員先生「多讀點中國歷史」，才不會被人蒙蔽。

中國駐以色列使館發言人昨（9）日在微信公眾號表示，這位議員先生的涉台言行嚴重違反一個中國原則，嚴重破壞中以關係政治基礎，嚴重毒化中以友好和務實合作氛圍。中國駐以色列使館對此表示堅決反對和強烈譴責，已向以方提出嚴正交涉，要求立即糾正錯誤做法，消除惡劣影響。

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發言人表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，構成二戰後國際秩序的組成部分。中以建交公報中明確指出，「以色列國政府承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。」這位議員先生的所作所為，顯然是在同以色列政府唱反調。

發言人還說，台灣是中國的一個省，從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。奉勸那位議員先生有空翻翻中國歷史，了解一下在5000多年中華文明史的演進中，中國人的精神世界和信仰體系是如何塑造成型的，「國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷」的共同信念是如何鑄就的。讀點中國歷史，才不會被人蒙蔽，也就能體認到「台獨」沒有出路沒有未來。「台獨」勢力終究只是跳梁小丑，終將自取其辱。

發言人最後說，奉勸那位議員先生，如果可能，也要去與中國台灣省隔海相望的中國福建省走走。會看到海峽兩岸的同胞是血濃於水的一家人，台灣是包括2300萬台灣同胞在內的14億多全體中國人民的台灣。你就會明白，為什麼台灣的未來必須也只能由14億多中國人民的共同意志決定，而絕無可能為一小撮「台獨」分裂勢力的政治操控所左右。

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