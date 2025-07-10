川普政府對加州州長提起訴訟 稱反虐待動物法讓蛋價高漲

川普政府9日就加州反虐待動物法對加州州長紐森提起訴訟，指控該法導致雞蛋價格高漲。圖為美國總統川普。（歐新社）

2025/07/10 15:54

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕川普政府9日就加州反虐待動物法對加州州長紐森提起訴訟，指控該法導致雞蛋價格高漲。對此紐森新聞辦公室回擊說，川普愛好是將一切都怪罪於紐森。

根據《CBS News》報導，美國司法部在訴狀中試圖阻止要求為養雞場提供額外空間的州法律​​，稱這些法律為「不必要繁文縟節」且「不利於消費者福利」。

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美國司法部在民事訴訟中表示，加州阻止全國各地農民實施多種廣泛使用的農業生產方法，這些方法有助於保持雞蛋價格低廉。

加州2008年和2018年通過了2項投票倡議，要求對該州出售的雞實行更高籠舍標準，要求為雞提供足夠空間來伸展四肢與活動，而不會與其他雞接觸。

川普政府聲稱，這些法律已被憲法至上條款和1970年通過的《蛋製品檢驗法》所取代。川普政府還引述數據顯示，在加州第一項投票倡議通過後的幾年裡，其雞蛋產量下降，價格還上漲了20%。

司法部表示，加州法律是由活動人士對殘忍動物飼養的不滿所驅動，而非消費者購買決策或基於科學的食品安全或動物福利標準。美國人道協會支持者認為，應保護農場動物免於被關在殘酷環境中。在許多情況下，雞被關在狹小籠子內。

對於川普政府的訴訟，紐森新聞辦公室在X上說，川普又開始把所有事情都歸咎於紐森愛好。該辦公室還調侃說「接下來是紐森導致羅馬陷落，發射小行星導致恐龍滅絕！」

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