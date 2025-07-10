人家母語就是英文！川普讚賴比瑞亞總統英文好 頻問在哪學？

賴比瑞亞總統波阿凱被川普稱讚你英文真好，詢問「在哪學的？」（歐新社）

2025/07/10 14:35

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普當地時間9日在白宮接見5名非洲國家領導人，會中賴比瑞亞總統波阿凱（Joseph Boakai）簡短發表意見後，川普竟驚訝問道你英文真好，詢問「在哪學的？」，波阿凱尷尬表示英文就是他們國家的官方語言。

綜合外媒報導，加彭、幾內亞比索、賴比瑞亞、茅利塔尼亞與塞內加爾等5個非洲國家的領導人在白宮與美國總統川普會面，賴比瑞亞總統波阿凱在會中表示，賴比瑞亞是美國的長期朋友，「我們相信川普總統的政策將使美國再次偉大」，呼籲美國特別投資利比里亞。

請繼續往下閱讀...

由於其他非洲國家領導人大多使用法語，仰賴翻譯，而波阿凱用英文直接交談引發川普興趣，川普問到：「你的英文說得真棒……你是從哪學來這麼流利的英文？」，波阿凱露出尷尬微笑，川普不死心追問「你是在哪受教育的呢？賴比瑞亞嗎？」波阿凱回應他在自己的祖國賴比瑞亞接受教育，川普驚呼：「這張桌子上有些人的英文沒有你說得好。」

川普搞烏龍畫面曝光後，引發網友批評「天哪，他真是美國史上最蠢的總統，蠢得跟兩磚頭似的」、「川普讓美國蒙羞」、「川普沒有在國際上丟臉的日子仍然是零」、「接下來是不是要稱讚他曬得真漂亮？」

賴比瑞亞位於非洲西部，1820年起，在美國獲得解放的黑奴被陸續安置於此，於1839年成立利比里亞聯邦，並於1847年7月26日宣告獨立，建立賴比瑞亞共和國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法