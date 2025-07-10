美國洛杉磯隧道坍塌逾30工人遭活埋 搶救畫面曝光
美國洛杉磯郊區威爾明頓在當地時間9日（台灣時間10日）晚間，發生一起隧道坍塌事故，超過30名工人被活埋。（圖擷取自社群平台「X」）
李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯郊區威爾明頓（Wilmington）在當地時間9日（台灣時間10日）晚間，發生1起隧道坍塌事故，超過30名工人被活埋，並一度與外界失聯，逾百名警消與救難人員趕赴現場搜救。根據美媒最新消息指出，受困工人們目前已獲救。
綜合外媒報導，坍塌事故發生在9日晚間8時（台灣時間10日11點）左右，地點位於洛杉磯威爾明頓的1處工地。洛杉磯消防局（LAFD）指出，通往隧道的唯一出入口，距離救援地點以南約6英里（約9.6公里），提高了救援工作的複雜性和難度。
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洛杉磯消防局獲報後，立即調集搜救隊前往現場，營救遭到活埋、困在廢墟下的31位工人。另從當地媒體播出畫面顯示，晚間8點55分左右，受困工人們搭乘籠子，透過起重機被吊出隧道，目前尚無人員傷亡通報。
報導指出，事故發生地點為洛杉磯縣環保署委託負責、耗資6.305億美元（約新台幣186億元）的「洛杉磯污水排放隧道」（Los Angeles Effluent Outfall Tunnel），這條隧道長7英里（約11.2公里）、寬約18英尺（約5.4公尺），且有450英尺（約137.1公尺）深。
???????????? COMMUNICATION LOST WITH 15 TRAPPED IN LA WASTEWATER TUNNEL 450 FEET UNDERGROUND— Mario Nawfal （@MarioNawfal） July 10, 2025
The tunnel collapse damaged communication lines, leaving authorities unable to contact 15 workers trapped inside the Los Angeles Effluent Outfall Tunnel project.
The $630.5 million wastewater… https://t.co/1WHjwi7WWS pic.twitter.com/IbmXM1POy4
#IndustrialTunnel #Wilmington #LosAngeles , collapses trapping at least 15 workers. The accesible point, is creating hurdles for #LAFD rescue efforts.— Dr. Subhash （@Subhash_LiveS） July 10, 2025
Stay for updates!!#TunnelCollapse #RescueOperations pic.twitter.com/tCIGY8L98g
Over 100 LAFD personnel are attempting to rescue more than a dozen trapped workers following a tunnel collapse in the Wilmington area of Los Angeles. Eyewitness News is live with the latest details - tonight at 11 from ABC7. https://t.co/bWetoyEd1P pic.twitter.com/VIex6wx4IV— ABC7 Eyewitness News （@ABC7） July 10, 2025