美國洛杉磯隧道坍塌逾30工人遭活埋 搶救畫面曝光

2025/07/10 14:24

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國洛杉磯郊區威爾明頓(Wilmington)在當地時間9日(台灣時間10日)晚間,發生1起隧道坍塌事故,超過30名工人被活埋,並一度與外界失聯,逾百名警消與救難人員趕赴現場搜救。根據美媒最新消息指出,受困工人們目前已獲救。

綜合外媒報導,坍塌事故發生在9日晚間8時(台灣時間10日11點)左右,地點位於洛杉磯威爾明頓的1處工地。洛杉磯消防局(LAFD)指出,通往隧道的唯一出入口,距離救援地點以南約6英里(約9.6公里),提高了救援工作的複雜性和難度。

洛杉磯消防局獲報後,立即調集搜救隊前往現場,營救遭到活埋、困在廢墟下的31位工人。另從當地媒體播出畫面顯示,晚間8點55分左右,受困工人們搭乘籠子,透過起重機被吊出隧道,目前尚無人員傷亡通報。

報導指出,事故發生地點為洛杉磯縣環保署委託負責、耗資6.305億美元(約新台幣186億元)的「洛杉磯污水排放隧道」(Los Angeles Effluent Outfall Tunnel),這條隧道長7英里(約11.2公里)、寬約18英尺(約5.4公尺),且有450英尺(約137.1公尺)深。

???????????? COMMUNICATION LOST WITH 15 TRAPPED IN LA WASTEWATER TUNNEL 450 FEET UNDERGROUND The tunnel collapse damaged communication lines, leaving authorities unable to contact 15 workers trapped inside the Los Angeles Effluent Outfall Tunnel project. The $630.5 million wastewater… https://t.co/1WHjwi7WWS pic.twitter.com/IbmXM1POy4

#IndustrialTunnel #Wilmington #LosAngeles , collapses trapping at least 15 workers. The accesible point, is creating hurdles for #LAFD rescue efforts. Stay for updates!! #TunnelCollapse #RescueOperations pic.twitter.com/tCIGY8L98g

Over 100 LAFD personnel are attempting to rescue more than a dozen trapped workers following a tunnel collapse in the Wilmington area of Los Angeles. Eyewitness News is live with the latest details - tonight at 11 from ABC7. https://t.co/bWetoyEd1P pic.twitter.com/VIex6wx4IV