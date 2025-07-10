畫面曝！葉門叛軍擊沉貨輪釀4死 15人失蹤疑被俘
「永恆C」號遭葉門叛軍擊沉至少4人罹難，是自2024年6月後紅海襲擊再度出現船員死亡狀況。（歐新社）
黃邦平／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕葉門叛軍青年運動（Houthis，另譯胡塞武裝）本週再度擊沉1艘貨輪，這艘懸掛賴比瑞亞國旗的希臘散裝貨輪「永恆C」號（Eternity C）行經紅海時遭攻擊後起火沉沒，船上25人至少4死，已知6人獲救，另15人下落不明，疑遭到葉門叛軍俘虜。
據《路透》報導，1艘懸掛賴比瑞亞國旗的希臘散裝貨輪「永恆C」號（Eternity C）在當地時間7日下午行經紅海的時候遭葉門叛軍攻擊，叛軍疑似使用無人機以及快艇發射火箭攻擊，並公布襲擊過程，拍下貨輪爆炸沉沒的過程，「永恆C」於9日上午沉沒。
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「永恆C」號船上有22名船員和3名武裝警衛，6人在海上漂浮超過24小時才獲救，有4人不幸罹難，是自2024年6月後紅海襲擊再度出現船員死亡狀況。
目前船上還有15人下落不明，美國駐葉門大使稱「永恆C」號船上多名倖存的船員被葉門叛軍擄走，呼籲立即無條件安全釋放他們。
The Greek-owned Eternity C bulk carrier sank today in the Red Sea after being attacked earlier this week by Houthi forces.— Sarah Malcangi （@MalcangiSarah） July 9, 2025
Four crew members were murdered and another 15 are still missing.
Why is the world letting Yemen get away with this piracy?
（Israel Today） pic.twitter.com/JEMsHZCSjK
6名「永恆C」船員在海上漂浮超過24小時才獲救。（路透）