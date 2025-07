畫面曝！葉門叛軍擊沉貨輪釀4死 15人失蹤疑被俘

2025/07/10 13:32

黃邦平/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕葉門叛軍青年運動(Houthis,另譯胡塞武裝)本週再度擊沉1艘貨輪,這艘懸掛賴比瑞亞國旗的希臘散裝貨輪「永恆C」號(Eternity C)行經紅海時遭攻擊後起火沉沒,船上25人至少4死,已知6人獲救,另15人下落不明,疑遭到葉門叛軍俘虜。

據《路透》報導,1艘懸掛賴比瑞亞國旗的希臘散裝貨輪「永恆C」號(Eternity C)在當地時間7日下午行經紅海的時候遭葉門叛軍攻擊,叛軍疑似使用無人機以及快艇發射火箭攻擊,並公布襲擊過程,拍下貨輪爆炸沉沒的過程,「永恆C」於9日上午沉沒。

「永恆C」號船上有22名船員和3名武裝警衛,6人在海上漂浮超過24小時才獲救,有4人不幸罹難,是自2024年6月後紅海襲擊再度出現船員死亡狀況。

目前船上還有15人下落不明,美國駐葉門大使稱「永恆C」號船上多名倖存的船員被葉門叛軍擄走,呼籲立即無條件安全釋放他們。

The Greek-owned Eternity C bulk carrier sank today in the Red Sea after being attacked earlier this week by Houthi forces.



Four crew members were murdered and another 15 are still missing.



Why is the world letting Yemen get away with this piracy?

(Israel Today) pic.twitter.com/JEMsHZCSjK