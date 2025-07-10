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    習近平怕了？川普威脅炸北京 中共啟動審查壓言論

    美國總統川普競選時的錄音檔流出，包括曾警告習近平、普廷的言論，引發軒然大波。（歐新社）

    美國總統川普競選時的錄音檔流出，包括曾警告習近平、普廷的言論，引發軒然大波。（歐新社）

    2025/07/10 13:07

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美媒報導，中共正在審查美國總統川普最近一項說法，他聲稱曾警告中國領導人習近平，如果中國入侵台灣，他將轟炸北京。中國審查機構一貫會刪除對北京不利的敏感話題，現在似乎正在壓制有關川普此番威脅的消息。

    川普上述言論出現在CNN取得的一段錄音檔中，據稱錄製於去年的總統選戰期間。根據錄音，川普在一次私人活動中告訴捐款者，他曾警告習近平，如果侵略台灣，美國就會以轟炸北京加以回應。他也曾以轟炸莫斯科，警告俄羅斯總統普廷停止攻擊烏克蘭。

    《新聞週刊》（Newsweek）報導，對於川普上述言論，中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示「不知情」。

    儘管川普對普廷的警告迅速在微博瘋傳，僅昨天（9日）12小時內點擊量就突破2400萬次。

    但中共官方媒體直接砍掉川普對習近平發出的警告。官媒《新京報》及網路媒體「觀察者網」雖然播放CNN的相關片段，但在川普談及普廷之後便中斷，隻字未提涉及中國的言論。

    另外，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）否認川普與普廷之間曾有過這種對話，至少在川普第一任與第二任總統任期之間的時期沒有。

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    川普嗆侵台就把「北京炸個稀巴爛」！錄音檔外流 習近平回他6字......

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