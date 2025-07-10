川普遇刺事件調查 特勤局6名人員停職

美國特勤局因面臨川普去年7月13在賓州巴特勒遭刺殺未遂事件的高度審查，暫停6名人員工作。（擷自X@Wyntre999）

2025/07/10 11:58

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕川普去年7月13在賓州巴特勒遭刺殺未遂，美國特勤局面臨事件的高度審查，暫停6名人員工作。特勤局副局長奎因（Matt Quinn）向《CBS News》透露，他們處罰是10至42天的無薪無福利休假，且這些人員在返回後將被安排擔任限制職務或承擔較少行動責任職位。

根據《CBS News》報導，奎因表示，特勤局正專注於解決問題根源，不會透過解僱員工來解決問題。特勤局會專注根本原因，並解決導致其陷入困境的缺陷。

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奎因指出，特勤局對巴特勒事件負有全部責任，重點是確保此類事件不再發生。

奎因聲稱，相關人員已根據聯邦政府規定程序接受紀律處分。奎因強調，特勤局致力於解決巴特勒事件行動失誤根本原因，為此引進一批新軍用無人機和移動指揮所，使特工能透過無線電直接與當地執法部門溝通。

賓州發生的暗殺川普未遂事件，以及幾週後在佛州西棕櫚灘發生的第二起暗殺川普未遂事件，促使時任特勤局局長奇鐸（Kimberly Cheatle）辭職，並引發多項調查和充滿爭議的國會聽證會。

眾議院兩黨特別工作小組去年12月發布了長達180頁的報告。報告指出，導致第一起暗殺未遂事件的安全漏洞「並非僅限於競選活動本身」。 特勤局領導和培訓方面存在問題，造成失誤可能發生，例如將重要職責交給在高級計畫方面經驗不足或根本沒有經驗的人員。報告也說，特勤局與其執法夥伴之間缺乏協調。

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