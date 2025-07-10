川普派運輸部長「順便」管NASA 背後原因超傻眼

美國總統川普（右）欽點運輸部長杜菲（左）跨界代理NASA署長。（圖擷取自Instagram）

2025/07/10 11:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》報導，美國總統川普10日突然指派運輸部長杜菲（Sean Duffy）擔任美國航太總署（NASA）的代理署長，為這個全球最重要太空機構的領導層人事案，投下新的變數。

此項任命案之所以引人注目，因為杜菲不僅曾是知名電視節目主持人，缺乏太空領域的專業背景，更因為川普罕見地公開闡述其決策背後高度個人化的理由。川普在其社群平台「Truth Social」上證實，他先前撤換原提名人艾薩克曼（Jared Isaacman），主因是「驚訝地發現他是一位民主黨人」。

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川普進一步解釋，他認為讓1位身處太空行業、且是科技富豪馬斯克（Elon Musk）密友的人來執掌NASA並不恰當，因為NASA在馬斯克的企業版圖中扮演重要角色。這番言論，無疑將白宮與這位全球首富之間的緊張關係公之於眾。

在新的貼文中，川普讚揚杜菲在國家航管系統現代化方面的貢獻，並稱即便只是短期代理，他也將是「日益重要的NASA一位出色的領導者」。

原提名人艾薩克曼是首位進行太空漫步的私人太空人，也是透過與馬斯克旗下太空探索科技公司SpaceX合作而崛起的商界領袖。馬斯克曾與川普關係密切，但2人後來因政策問題而決裂。

報導指，此次由運輸部長跨界代理NASA署長的人事安排，凸顯了在川普政府中，政治考量與個人關係在其決策過程中所佔據的主導地位，也為美國未來太空政策的穩定性帶來了新的不確定性。

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