鹿兒島狂震逾1758次 居民深陷恐懼不安 醫：出現腹痛、噁心症狀……

日本九州鹿兒島近期地震不斷，自上月21日以來至今上午已發生1758次有感地震，受此影響離島居民陸續撤離，累計已64人。圖為惡石島。（路透）

2025/07/10 15:16

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本九州鹿兒島近期地震不斷，自上月21日以來至今上午已發生1758次有感地震，受此影響離島居民陸續撤離，累計已有64人。受到持續不斷的地震影響，當地民眾除了擔心地震影響生計，也有人因不堪持續晃動而出現腹痛、噁心等身體症狀。

據日媒報導指出，鹿兒島自6月21日起地震活動不斷增加，截至今上午11點已發生1758次有感地震，且後續仍有地震發生。目前最大震度達到6弱，9日也曾發生規模4.4地震。由於地震不斷發生，加上接下來將迎來強降雨，官方也呼籲民眾除了提防還有可能發生強震，也提醒民眾提高警覺，留意土石流或建物倒塌的風險正持續增加。

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由於持續不斷的地震令人不堪其擾，近日離島居民也陸續展開撤離，其中惡石島及小寶島到昨日已進行3波撤離，累計已有64人從島上撤出（惡石島49人、小寶島15人）。

奄美大島縣立大島醫院的山田直樹醫師近期也曾多次前往島嶼間巡診，他表示大多數居民都對地震感到害怕，對於生計還有未來前景的不安也成為另一壓力來源，部分民眾甚至出現睡眠不足、食慾下降，以及因壓力引起的腹痛與噁心等身體症狀，令人擔憂。他認為除了提供心理照護，也需要在經濟上提供援助

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