為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    新罕布夏州神秘女子屍體被發現 50多年後終於確認身分

    1974年4月16日有人在新罕布夏州馬爾伯勒市樹林中發現埃里克森的屍體。（擷自新罕布夏州總檢察長辦公室）

    1974年4月16日有人在新罕布夏州馬爾伯勒市樹林中發現埃里克森的屍體。（擷自新罕布夏州總檢察長辦公室）

    2025/07/10 11:15

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕1974年4月16日有人在新罕布夏州馬爾伯勒市（Marlborough）樹林中發現1名女子屍體，50多年後其身分終於被確認，該女子名為埃里克森（Nancy Gale Erickson）。現在調查人員正積極尋找她當時發生什麼事情。

    根據《CBS News》報導，新罕布夏州當局9日表示，法醫鑑定確認該女子名為埃里克森。新罕布什爾州警察局指出，成功確定她名字不僅是解開一個謎團，更是恢復她的身分並紀念她一生，證明她從未被遺忘。

    新罕布什爾州警察局強調，衷心感謝所有為此付出努力的人員，現在重點是要了解她如何死亡。

    埃里克森失蹤時年僅21歲。她在紐約出生長大，後來搬到了佛羅里達州坦帕市，與母親和兄弟姐妹住在一起。她當時在當地一家醫院擔任護士，但在1973年突然離開該州。她兄弟姐妹認為，她失踪可能是由於「護理工作帶來的情感創傷」。

    調查人員稱，埃里克森隨後在佛蒙特州貝洛斯福爾（Bellows Fall）因盜竊汽車被捕。1973年10月30日，她突然辭去在布拉特爾伯勒療養院（Brattleboro）工作，從此杳無音信。

    當局呼籲任何可能認識埃里克森的人與其聯繫。當局正尋求與布拉特爾伯勒療養院前僱員、1973年住在社區中心人員、坦帕綜合醫院工作人員進行交談。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播