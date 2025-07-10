新罕布夏州神秘女子屍體被發現 50多年後終於確認身分

1974年4月16日有人在新罕布夏州馬爾伯勒市樹林中發現埃里克森的屍體。（擷自新罕布夏州總檢察長辦公室）

2025/07/10 11:15

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕1974年4月16日有人在新罕布夏州馬爾伯勒市（Marlborough）樹林中發現1名女子屍體，50多年後其身分終於被確認，該女子名為埃里克森（Nancy Gale Erickson）。現在調查人員正積極尋找她當時發生什麼事情。

根據《CBS News》報導，新罕布夏州當局9日表示，法醫鑑定確認該女子名為埃里克森。新罕布什爾州警察局指出，成功確定她名字不僅是解開一個謎團，更是恢復她的身分並紀念她一生，證明她從未被遺忘。

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新罕布什爾州警察局強調，衷心感謝所有為此付出努力的人員，現在重點是要了解她如何死亡。

埃里克森失蹤時年僅21歲。她在紐約出生長大，後來搬到了佛羅里達州坦帕市，與母親和兄弟姐妹住在一起。她當時在當地一家醫院擔任護士，但在1973年突然離開該州。她兄弟姐妹認為，她失踪可能是由於「護理工作帶來的情感創傷」。

調查人員稱，埃里克森隨後在佛蒙特州貝洛斯福爾（Bellows Fall）因盜竊汽車被捕。1973年10月30日，她突然辭去在布拉特爾伯勒療養院（Brattleboro）工作，從此杳無音信。

當局呼籲任何可能認識埃里克森的人與其聯繫。當局正尋求與布拉特爾伯勒療養院前僱員、1973年住在社區中心人員、坦帕綜合醫院工作人員進行交談。

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