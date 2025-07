拒顧客繁體中文信件 香港君悅酒店要求用簡體字或英文引爭議

香港君悅酒店被曝要求客人用英文或簡體中文回信,引發本地網友不滿,斥歧視港人與繁體中文。(擷取自香港君悅酒店官網)

2025/07/10

黃邦平/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕香港君悅酒店近日被揭露回覆客人電子郵件時,要求對方將繁體中文改為英文或簡體中文,消息傳開,各方批評如潮水般湧至,有當地網友痛斥涉嫌「公然歧視」、「香港係用繁體字,請尊重」。酒店昨天(9日)在官方臉書以繁體中文和英文解釋。

《香港01》報導,香港網路論壇「連登討論區」日前熱傳一張電子郵件截圖,網友指,其友人曾以繁體字寄電子郵件至香港君悅酒店查詢,但對方員工回信時,竟要求改用英文或簡體中文。這名網友還自嘲「本地香港人就係三等公民地底泥」。

截圖中,香港君悅酒店員工「RUBY LI」以一段英文回覆客人,「Greetings from Grand Hyatt Hong Kong, So sorry that we can’t understand your words, Could you send us the word in English or Simplified Chinese? Thanks」,職稱是「Specialist – Reservation Sales 预定销售专员(預訂銷售專員)」,員工姓名與職銜都是英文與簡體中文並列。

事件觸發不少網民憤怒,批評君悅作為香港知名酒店,卻疑似不接受香港當地使用的繁體中文,質疑是歧視香港人,不尊重本地語言文化。

更多網友到香港君悅酒店臉書留言洗版,稱「你憑咩叫Grand Hyatt HK(你憑什麼叫Grand Hyatt HK)」、「Google translate或AI都唔識用,貴公司入職門檻都幾低(Google翻譯或AI都不會使用,貴公司的入職門檻都這麼低。)」

事件廣傳後,香港君悅酒店在臉書以繁體中文和英文發表聲明,指感謝社會各界對酒店持續關注,針對近期在網上流傳的截圖,酒店對事件非常重視,「當中對話及行為並不符合酒店的服務標準與我們的核心價值。」

酒店並稱:「經查證,該電郵對話發生於2021年以前,在事件發生以後,酒店已全面加強員工服務培訓,以確保符合一向以客人為本的服務宗旨。」

香港君悅酒店在官方臉書,以中英文發出聲明回應。(擷取自Grand Hyatt Hong Kong臉書)

