拒顧客繁體中文信件 香港君悅酒店要求用簡體字或英文引爭議

香港君悅酒店被曝要求客人用英文或簡體中文回信，引發本地網友不滿，斥歧視港人與繁體中文。（擷取自香港君悅酒店官網）

2025/07/10 11:42

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港君悅酒店近日被揭露回覆客人電子郵件時，要求對方將繁體中文改為英文或簡體中文，消息傳開，各方批評如潮水般湧至，有當地網友痛斥涉嫌「公然歧視」、「香港係用繁體字，請尊重」。酒店昨天（9日）在官方臉書以繁體中文和英文解釋。

《香港01》報導，香港網路論壇「連登討論區」日前熱傳一張電子郵件截圖，網友指，其友人曾以繁體字寄電子郵件至香港君悅酒店查詢，但對方員工回信時，竟要求改用英文或簡體中文。這名網友還自嘲「本地香港人就係三等公民地底泥」。

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截圖中，香港君悅酒店員工「RUBY LI」以一段英文回覆客人，「Greetings from Grand Hyatt Hong Kong, So sorry that we can’t understand your words, Could you send us the word in English or Simplified Chinese? Thanks」，職稱是「Specialist – Reservation Sales 预定销售专员（預訂銷售專員）」，員工姓名與職銜都是英文與簡體中文並列。

事件觸發不少網民憤怒，批評君悅作為香港知名酒店，卻疑似不接受香港當地使用的繁體中文，質疑是歧視香港人，不尊重本地語言文化。

更多網友到香港君悅酒店臉書留言洗版，稱「你憑咩叫Grand Hyatt HK（你憑什麼叫Grand Hyatt HK）」、「Google translate或AI都唔識用，貴公司入職門檻都幾低（Google翻譯或AI都不會使用，貴公司的入職門檻都這麼低。）」

事件廣傳後，香港君悅酒店在臉書以繁體中文和英文發表聲明，指感謝社會各界對酒店持續關注，針對近期在網上流傳的截圖，酒店對事件非常重視，「當中對話及行為並不符合酒店的服務標準與我們的核心價值。」

酒店並稱：「經查證，該電郵對話發生於2021年以前，在事件發生以後，酒店已全面加強員工服務培訓，以確保符合一向以客人為本的服務宗旨。」

香港君悅酒店在官方臉書，以中英文發出聲明回應。（擷取自Grand Hyatt Hong Kong臉書）

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