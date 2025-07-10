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    南韓爆激烈反中示威 中國使館示警：恐有過激行為

    中國駐南韓使館9日警告，近期在首爾舉行的反中遊行集會可能出現過激行為，提醒中國公民加強防範。（圖擷自維基百科用戶-Wpcpey）

    中國駐南韓使館9日警告，近期在首爾舉行的反中遊行集會可能出現過激行為，提醒中國公民加強防範。（圖擷自維基百科用戶-Wpcpey）

    2025/07/10 11:51

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓社會正爆發激烈反中示威。中國駐南韓使館9日警告，近期在首爾明洞等地舉行的反中遊行集會可能出現過激行為，使館已提出交涉，並提醒中國公民加強防範。

    綜合媒體報導，南韓民調公司韓國研究（Hankook Research）2022年進行的調查顯示，南韓民眾對中國的不信任程度已超越日本，且趨勢近年愈發顯著。

    中國駐南韓大使館9日晚間發布通報指控，「南韓個別政治勢力捏造所謂『中國干涉南韓大選』，對中國進行指責抹黑，中方堅決反對。」

    通報稱，「一些人近期在中國遊客集中的首爾明洞等地區舉行反中集會遊行，不排除個別人員採取過激行為。中國駐南韓大使館已向韓方提出嚴正交涉，要求韓方採取措施確保中國公民人身安全。」

    通報也提醒，在韓中國公民、赴韓中國遊客增強自我保護意識，留意南韓警方發布的政治性集會遊行資訊，主動與其保持距離。盡量避免發生言語或肢體衝突，必要時透過法律手段應對。

    聯合國今年5月發布調查報告，指南韓境內針對中國人的仇恨言論增加，反中情緒已達令人擔憂的程度。

    今年2月，1名身穿漫威電影「美國隊長」制服的安姓男子企圖闖入位於明洞的中國大使館，宣稱將進行恐怖攻擊，當場遭南韓警方逮捕，5月底被判入獄18個月。

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