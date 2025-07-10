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    巴基斯坦再傳「榮譽殺人」 17歲少女拒刪TikTok遭父槍殺

    圖為巴基斯坦一名男子正在打開短影音平台「TikTok」。（美聯社）

    圖為巴基斯坦一名男子正在打開短影音平台「TikTok」。（美聯社）

    2025/07/10 11:09

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦旁遮普省拉瓦平第（Rawalpindi）近日驚傳「榮譽殺人」慘劇，一名17歲少女沙扎迪（Mehak Shahzadi）疑似因拒絕父親刪除其TikTok帳號的要求，遭親生父親開槍殺害。

    綜合外媒報導，兇嫌艾哈邁德（Akhlaq Ahmed）不滿女兒持續使用TikTok平台，數度要求其刪除TikTok帳號但遭拒絕，一氣之下開槍射殺她後逃逸。警方獲報後立即成立專案小組展開追緝，並在9日將艾哈邁德逮捕歸案。

    警方初步認定本案為典型的「榮譽殺人」（honour killing），即因受害者的行為被視為損害家庭名聲而遭殺害。在巴基斯坦，這類案件時有耳聞，多與女性個人選擇、婚姻自由或社群媒體行為等保守觀念衝突相關。

    今年1月，巴基斯坦亦發生類似命案，一名從美國返鄉的男子不滿15歲女兒沉迷TikTok，憤而將其槍殺；去年10月，另一名男子因妻女在TikTok上分享影片，聲稱其行為「不知羞恥」、有損家族名聲，一氣之下殺害包括妻子在內的4名女性親屬。

    巴基斯坦人口約2.41億，其中有超過5400萬人是TikTok的使用者。該平台近年頻遭巴國政府以「不當內容」為由封鎖，社會對其內容審查標準亦充滿爭議。

    巴基斯坦人權委員會（HRCP）指出，當地每年約有上千名女性遭「榮譽」之名殺害，原因可能包括私奔、與男性交往、使用社群媒體，甚至僅因違背傳統規範。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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