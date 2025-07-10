以色列襲擊加薩40人死亡 川普與納坦雅胡會談後停火無突破跡象

加薩醫院官員9日稱，以色列空襲造成加薩地帶至少40人死亡。（路透）

2025/07/10 10:05

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕加薩醫院官員9日稱，以色列空襲造成加薩地帶至少40人死亡。這次空襲正值美國推動停火之際，美國總統川普8日晚間在白宮與以色列總理納坦雅胡進行2天內的第二次會晤，但停火協議未取得突破跡象。

根據《美聯社》報導，加薩南部城市汗尤尼斯納賽爾醫院表示，死者中包括17名婦女和10名兒童。戰爭摧毀加薩醫療系統，多家醫院被迫停止運營，多名主要醫生在空襲中喪生。

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當時在汗尤尼斯帳篷裡的沙班 （Shaaban） 一家有10名成員因空襲死亡，大批加薩民眾為他們送別。烏姆（Um Mohammad Shaaban）悲痛稱「我發現我的孩子都死了，我女兒的3個孩子也死了。」

加薩人面對的危機除了空襲外還有饑荒和缺水。居住在位於穆瓦西的帳棚內的阿比爾（Abeer al-Najjar）指出，她很難在持續轟炸中為家人獲取食物和水。

渴望擺脫困境的阿比爾稱「我向上帝祈禱，希望雙方能夠暫停戰事。」，她的丈夫阿里（Ali al-Najjar）也說「我們希望苦難結束，讓我們重建國家。」

美國推動的停火協議未有突破跡象，主要在於以色列和哈瑪斯的分歧。納坦雅胡誓言摧毀哈瑪斯，哈馬斯則說只有持久停火和以色列撤出加薩才會釋放人質。

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