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    太空科技救災！NASA派高空偵察機 繪製德州災情圖

    圖為NASA的WB-57高空偵察機。在此次德州洪災中，該機型利用其高空飛行能力，克服地面多雲天氣的限制，為災區拍攝高解析度影像，以協助搜救與災情評估。（圖取自NASA官網）

    圖為NASA的WB-57高空偵察機。在此次德州洪災中，該機型利用其高空飛行能力，克服地面多雲天氣的限制，為災區拍攝高解析度影像，以協助搜救與災情評估。（圖取自NASA官網）

    2025/07/10 09:00

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據福斯新聞（Fox News）報導，為因應美國德州中南部地區的災難性洪水，美國航太總署（NASA）已派遣兩架特殊飛機，投入協助當地的搜救與災後復原行動。這場發生於7月4日的洪水，已造成119人死亡，近200人失蹤。

    NASA的WB-57高空偵察機已於8日從休士頓的艾靈頓聯合預備基地起飛，將利用其搭載的DyNAMITE感測器進行空中勘測。由於連日多雲，衛星難以取得清晰影像，WB-57的高空飛行能力正好能克服此障礙，拍攝瓜達盧佩河及其周邊數公里範圍的高解析度照片，以加速緊急應變作業。

    另一架灣流三型（Gulfstream III）飛機也於9日從加州的阿姆斯壯飛行研究中心出發，其上搭載了無人機載合成孔徑雷達（UAVSAR）。此雷達系統具備穿透植被偵測水體的能力，將負責觀測瓜達盧佩河、聖蓋博河及科羅拉多河流域的淹水情況。

    此次行動是NASA災害應變協調系統的一部分，該系統與德州緊急事務管理處、聯邦緊急事務管理署（FEMA）及人道救援組織協同作業，以支援此次的洪水緊急應變。NASA在聲明中表示，團隊的目標是描繪出洪水的確切範圍，以協助評估社區內的損害程度。

    NASA災害計畫團隊將利用蒐集到的數據，製作分析洪水嚴重性、建築與基礎設施損毀情況的地圖。這些地圖將在完成後，分享於NASA的災害繪圖入口網站上，供各個應變團隊用於搜救行動與資源調配。

    這項高科技的空中支援，將為地面上的救援人員提供關鍵情資，協助他們在滿目瘡痍的災區中，尋找失蹤者並評估後續重建需求。

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