全球天文迷協力！公民科學家助證實400光年外「溫和巨行星」

美國航太總署（NASA）釋出示意圖，描繪氣態巨行星 TOI-4465 b 繞行母恆星的景象。這顆行星距地球約 400 光年，由全球公民科學家接力觀測協助確認其存在。（圖取自NASA專頁）

2025/07/10 07:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕在一場結合專業與業餘力量的全球天文協作中，科學家證實發現了一顆名為「TOI-4465 b」的系外氣態巨行星。根據《SciTechDaily》）報導，這次的成功確認，高度依賴全球14國公民科學家的關鍵貢獻，此發現也為研究行星系統的形成演化提供了罕見樣本。

這項發表於《天文學期刊》的研究，源自美國航太總署（NASA）的「凌日系外行星巡天衛星」（TESS）捕捉到的一次性凌日訊號。然而，要證實這顆距離地球約400光年的行星，必須觀測到第二次凌日，但其軌道週期長達102天，觀測機會極為難得且易受天候影響。

請繼續往下閱讀...

為克服挑戰，研究團隊組織了一場國際觀測行動，號召了來自10個國家的24名公民科學家。這些天文愛好者使用自己的望遠鏡進行接力觀測，其提供的數據成功補充了專業天文台的資料，對此次確認至關重要。研究主導作者、新墨西哥大學博士後研究員艾薩克（Zahra Essack）稱此為「公民科學與全球合作力量的絕佳範例」。

「TOI-4465 b」是一顆獨特的氣態巨行星，其半徑比木星大25%，質量卻接近木星的六倍，密度極高。其溫度範圍介於攝氏200至400度之間，屬於相對溫和的巨行星。

艾薩克指出，發現這類「長週期巨行星」意義重大。它們能作為極端的「熱木星」與太陽系內的「冷木星」之間的橋梁，幫助科學家理解行星系統的形成演化。

此外，其巨大的尺寸與相對涼爽的溫度，也使其成為未來使用韋伯太空望遠鏡（JWST）進行大氣光譜分析、以了解其大氣組成的絕佳候選者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法