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    恐滅證！南韓前總統尹錫悅又被捕 法院凌晨急簽逮捕令

    南韓法院認為前總統尹錫悅有湮滅證據之虞，10日凌晨發布逮捕令，尹相隔4個月再次被捕。（美聯社資料照）

    南韓法院認為前總統尹錫悅有湮滅證據之虞，10日凌晨發布逮捕令，尹相隔4個月再次被捕。（美聯社資料照）

    2025/07/10 07:33

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓獨立檢察組（獨檢組）日前向法院聲請批准逮捕前總統尹錫悅，法院認為尹錫悅有湮滅證據之虞，當地時間10日凌晨2時7分（台灣時間10日凌晨1時7分）左右發布逮捕令，尹錫悅相隔4個月再次被捕。

    《韓聯社》報導，首爾中央地方法院10日以有湮滅證據的可能性為由，針對尹錫悅簽發了逮捕令。法院從9日下午2時22分左右開始對尹錫悅進行了逮捕必要性審查，耗時約6小時40分鐘。

    尹錫悅曾於今年1月19日因涉嫌帶頭發動內亂被逮捕，後因法院決定撤銷對其採取的羈押措施，於3月8日獲釋。此次是他獲釋4個月後再次被逮捕。

    獨檢組本月6日提請法院批捕尹錫悅，指控他涉嫌5項罪名，包括依濫用職權妨礙權利行使、妨害執行特殊公務、偽造公文、違反總統警衛法等罪嫌。

    尹錫悅方雖否認全部罪嫌，但法院這次裁定看起來似乎根據獨檢組提出的相關人員陳述及物證，接受了獨檢組對尹錫悅的指控，包括尹錫悅涉嫌指使共犯刪除通話紀錄等主張。

    尹錫悅的辯護律師遭控介入前總統警護處長金成勛（音譯）等人的調查過程，嘗試誘導當事人往對尹錫悅有利的方向陳述，這項主張也可能對法院這次裁定造成影響。

    尹錫悅去年12月3日無預警宣布緊急戒嚴，結束後遭國會彈劾，並以內亂罪遭調查至今。

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