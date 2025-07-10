習近平失勢？美專家鄧聿文：證據薄弱 似是而非

針對中國國家主席習近平疑似健康惡化、失勢甚至遭政變的傳聞，旅美中國問題專家鄧聿文認為，這類說法「實在不值一評」。（歐新社）

2025/07/10 05:52

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對中國國家主席習近平疑似健康惡化、失勢甚至遭政變的傳聞，旅美中國問題專家鄧聿文認為，這類說法「實在不值一評」，印證習近平權力衰退的一些所謂「證據」，若非事實認定有誤，就是似是而非。與其沒有根據地去揣測北京高層人事鬥爭，不如觀察官方的宣傳有沒有異動，因為人事鬥爭最終必然會在宣傳上反映出來。

鄧聿文7日在「德國之聲」發表評論指出，倘若中共高層確實發生激烈鬥爭，不管是人事還是政策，習在鬥爭中失勢，肯定會在官方宣傳上有所反映。即使只是暫時的策略，例如為了維持政局穩定，不改變宣傳基調，但過個十天半月，勝利的一方評估已經掌控大局，宣傳的基調就一定會變，否則如何向社會宣告？

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如果不對外宣告，整個社會的運轉節奏還是按照習主政時的狀況進行，這就等於進一步強化習的地位。但迄今為止，鄧聿文並未發現官方對習的宣傳有任何變化，仍是佔據官媒頭版頭條，北京街頭也沒有出現任何異動，依舊像過去一樣「太平」。

有人指出官方宣傳的確有所變動，例如習有多少天都沒有上頭條新聞；國務院總理李強率眾憲法宣誓，官媒報導沒提到習的名字和習思想；副總理何立峰和美國關稅談判，也未提習；以中共中央辦公廳名義發布的文件，也沒提習的指導等等。但鄧聿文指出，習並非第一次未上頭條，即使缺席，頭版其他新聞還是會有習的名字。中辦和國務院辦公廳文件，有時確實不會提到習，尤其針對專業化強的議題，但還有一些文件或更多文件，會提到習或習思想。

而最讓大眾信以為真的，是對某個新聞事件做出似是而非的解讀。例如，習在6月初設家宴，款待來訪的白俄羅斯總統魯卡申柯，習的女兒習明澤也出席。鄧聿文指出，魯卡申柯是以私人身分訪中，可以從他與習會談的畫面中沒有雙方國旗獲得印證，因此習才設家宴款待他，習明澤才會現身。

鄧聿文認為，海外一再傳播習的各類謠言，除了反映一部分人「等待驚變」，希望看到習倒台，也是自媒體情緒經濟的流量驅動所致。但現在，個別美國智庫和政治人物也加入「唱衰習」的行列，撇開動機不論，根本原因還是搞不清中共高層政治的底層邏輯，也沒看懂中國社會的整體情緒變化，只被表面的單一事實或某種道聽途說所迷惑。

過去10年，習重新改造黨國體制，透過組織換血、制度收攏、話語重塑，形成一個閉環結構，要建構的核心要素只有一個，即習等同於黨，黨等同習，反習就是反黨，堵死了反對他的制度力量。在這種結構邏輯面前，黨內即使有極大不滿，也難以形成制度化的反對力量。

鄧聿文強調，那些企圖從「幾天不上頭條」或某次會議、某個文件未提習名字或習思想來尋找證據的分析，終究是將個別、最多是局部現象放大，是一種典型的誤判邏輯。要真正理解中共政治，就必須警惕這種「願望即現實」的判斷陷阱。

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