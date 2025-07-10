愛不釋手的署名信！川普老派浪漫 莊重更能炫耀

2025年2月27日，美國總統川普（右）在白宮開心閱讀英國首相施凱爾（左）代為轉交的英王查爾斯三世的來函。（法新社）

2025/07/10 00:18

〔編譯張沛元／綜合報導〕主持過實境秀還拍過電影的美國總統川普喜歡上電視，多年來更以在社群媒體上用全大寫的字母狂發文聞名；然而他內心最愛的總統級溝通方式，其實是最傳統與老派的手寫署名信，特別是有浮雕官印與簽名的信。他喜歡有形魚雁的觸感，珍惜尺牘傳達的關注，更樂於因此握有能對外炫耀的證據。

川普不但喜歡寫信，也喜歡收信。7日午後短短數小時內，川普就新關稅稅率對多位國家元首發了10多封信；當晚，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在白宮遞給川普一封信──那是納坦雅胡致函諾貝爾獎委員會推薦川普角逐今年和平獎的信。川普仔細研究這張印有金色信頭與藍色簽名的信紙，然後「哇」地一聲說，「非常感謝你。」

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《華盛頓郵報》說，最能打動川普內心的方式之一，就是1封署名信。川普首度執政時的國家安全顧問波頓（John Bolton）說，相較於發推文，書信更為正式莊重；川普不發電子郵件，也不發手機簡訊；寫信需要花費一定心思，得手寫與打字，有一定程度的嚴肅性。

川普的溝通風格多樣，回鍋白宮後還經常在電視鏡頭前與記者鬥嘴；但在正式互動上，特別是與其他世界領導人的交流時，川普偏好使用書信文字。1名不具名白宮官員透露，川普喜歡寫信的盛況與情境，值此電子通訊當道的年代，寫信已成為異數，「他喜歡有人（願意）花時間去做一些像寫信這種老派的事。」

所以，川普重新執政後曾透過中間人致函伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），企圖迫使德黑蘭當局達成新的核子協議；烏克蘭總統澤倫斯基在「白宮分手擂台」後為修復雙邊關係，也投其所好發了一段被川普視為信函的訊息。但最讓川普開心的來信，莫過於2月份英國首相施凱爾（Keir Starmer）來訪時，當眾白宮掏出來的英王查爾斯三世（King Charles III）的來信。

英王來信顯然讓川普龍心大悅，不但立刻當眾展示，還連連低聲驚嘆精美信紙上的英王簽名「好漂亮」，以及微笑聆聽施凱爾朗讀英王在信中邀請川普來訪的段落。「這簽名真棒，不是嗎？」他對著英王來信第2頁驚嘆說，「真漂亮。」

川普多年來與諸多名流政要當筆友，收集與精心保存這些魚雁來鴻；他在首度執政時珍藏北韓領導人金正恩的來信，甚至宣稱兩人墜入愛河。也難怪川普會想留下這些信，卸任後還為此吃上官司。美國國家檔案局（National Archives）最後從川普位於佛羅里達州的私宅追回的15箱白宮文件中，就包括金正恩寫給川普的「情書」。

長期研究美國歷屆總統的哥倫比亞大學（Columbia University）國際政治學院學者那夫塔利（Timothy Naftali）說，這類信件正中川普希望被人尊重的渴望，以及川普在外交場合上時而會有的拍馬屁行為；川普喜歡帝王標誌，即便只是打趣也會自稱為王，這與他喜歡私人信件極為一致，畢竟寫信是非常19世紀、20世紀初的老派表達方式。

2025年1月20日，重新執政的美國總統川普在白宮橢圓形辦公室看著前總統拜登留給他的信函。（歐新社）

2019年1月2日，美國總統川普（右）在1場白宮會議上展示北韓領導人金正恩寫給他的信。（法新社）

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