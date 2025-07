川普嗆侵台就把「北京炸個稀巴爛」！錄音檔外流 習近平回他6字......

川普去年在一場募款餐會上自述,曾警告習近平犯台後果的錄音檔曝光。(法新社)

2025/07/10 00:18

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普去年選戰期間爆出,在一場閉門募款餐會上宣稱,若中國在他任內入侵台灣,那麼他會轟炸北京,當時這只是透過知情人士轉述的消息,川普及其幕僚也未公開正面回應此事。不過近日該場募款活動錄音檔被曝光,當中確實可以聽到川普相關發言,還稱他是當面和中國國家主席習近平說這件事,而習近平聽完後,一臉不可置信地回應他6個字!

綜合美媒報導,美國新聞工作者道西(Josh Dawsey)、佩格(Tyler Pager)和安斯多夫(Isaac Arnsdorf)本月8日聯合出版的新書《2024:川普如何奪回白宮及民主黨如何失去美國》(2024: How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America)中,曝光了這一段從2024年在紐約和佛州舉行的閉門募款餐會上外洩的錄音檔,此前這些錄音從未公開過,白宮和川普去年的競選團隊,都拒絕對錄音檔內容發表評論。

錄音檔中可以聽到,川普向富商們誇口,他曾當面警告俄羅斯總統普廷,若繼續入侵烏克蘭,他就會下令「把莫斯科炸個稀巴爛(bomb the sh*t out of Moscow)!我告訴你,我別無選擇(I’m telling you I have no choice)」。川普表示,普廷聽完他說這些話似乎不太相信,可能只相信10%(he believed me 10%)左右。

接著川普又宣稱,他與習近平也就解放軍武力犯台的可能性,進行了幾乎相同的對話,「後來我和中國的習主席也說了同樣的話。我說『你知道,如果你們入侵台灣,我就會把北京也炸個稀巴爛』,他覺得我瘋了,對我說『北京?你們要炸?』,我說『我沒有別的選擇,我必須炸你們』。(Then I’m with President Xi of China … I said the same thing to them. I said, you know, "If you go into Taiwan, I’m gonna bomb the sh*t out of Beijing." He thought I was crazy. He said, "Beijing? You’re gonna bomb?" I said, "I have no choice. I gotta bomb you.)」

川普補充表示,習近平和普廷一樣,完全不相信他講的話,「但他只要信個10%,甚至5%就夠了(And 10% is all you need. In fact, 5% would have been OK too.)」當川普講述這段他與中俄領導人互動的過程時,參加募款餐會的富商們都哈哈大笑。

