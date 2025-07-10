川普嗆侵台就把「北京炸個稀巴爛」！錄音檔外流 習近平回他6字......

川普去年在一場募款餐會上自述，曾警告習近平犯台後果的錄音檔曝光。（法新社）

2025/07/10 00:18

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普去年選戰期間爆出，在一場閉門募款餐會上宣稱，若中國在他任內入侵台灣，那麼他會轟炸北京，當時這只是透過知情人士轉述的消息，川普及其幕僚也未公開正面回應此事。不過近日該場募款活動錄音檔被曝光，當中確實可以聽到川普相關發言，還稱他是當面和中國國家主席習近平說這件事，而習近平聽完後，一臉不可置信地回應他6個字！

綜合美媒報導，美國新聞工作者道西（Josh Dawsey）、佩格（Tyler Pager）和安斯多夫（Isaac Arnsdorf）本月8日聯合出版的新書《2024：川普如何奪回白宮及民主黨如何失去美國》（2024: How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America）中，曝光了這一段從2024年在紐約和佛州舉行的閉門募款餐會上外洩的錄音檔，此前這些錄音從未公開過，白宮和川普去年的競選團隊，都拒絕對錄音檔內容發表評論。

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錄音檔中可以聽到，川普向富商們誇口，他曾當面警告俄羅斯總統普廷，若繼續入侵烏克蘭，他就會下令「把莫斯科炸個稀巴爛（bomb the sh*t out of Moscow）!我告訴你，我別無選擇（I’m telling you I have no choice）」。川普表示，普廷聽完他說這些話似乎不太相信，可能只相信10％（he believed me 10%）左右。

接著川普又宣稱，他與習近平也就解放軍武力犯台的可能性，進行了幾乎相同的對話，「後來我和中國的習主席也說了同樣的話。我說『你知道，如果你們入侵台灣，我就會把北京也炸個稀巴爛』，他覺得我瘋了，對我說『北京？你們要炸？』，我說『我沒有別的選擇，我必須炸你們』。（Then I’m with President Xi of China … I said the same thing to them. I said, you know, ＂If you go into Taiwan, I’m gonna bomb the sh*t out of Beijing.＂ He thought I was crazy. He said, ＂Beijing？ You’re gonna bomb？＂ I said, ＂I have no choice. I gotta bomb you.）」

川普補充表示，習近平和普廷一樣，完全不相信他講的話，「但他只要信個10%，甚至5%就夠了（And 10% is all you need. In fact, 5% would have been OK too.）」當川普講述這段他與中俄領導人互動的過程時，參加募款餐會的富商們都哈哈大笑。

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