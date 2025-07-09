AI搶了工作還搶走情人？ 25％年輕人認為可取代真人伴侶

開發人工智慧模型的OpenAI標誌和AI生成的影像。（美聯社）

2025/07/09 22:55

〔編譯管淑平／綜合報導〕如ChatGPT等人工智慧（AI）聊天機器人，不只回答你的問題，可能還會走進你的感情生活。美國《華盛頓時報》報導，從單身族到穩定交往者，許多用戶每天花好幾小時與AI聊天，AI已從工具，變成某種「靈魂伴侶」。

根據「美國家庭研究所」（Institute for Family Studies）／YouGov去年11月的一份調查，40歲以下成年人25%認為AI伴侶可取代真人，7%單身年輕成人說，對於與AI戀愛持開放態度，1%說已經踏入這種關係。另外，AI伴侶應用程式Replika也發現，60%的付費用戶自稱正在和AI聊天機器人交往。

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伊利諾州一名27歲藝術家在美國網路論壇Reddit發文，表示她和ChatGPT的互動，從創作靈感，逐漸轉向私人問題、之後甚至更進一步，「我愛他（ChatGPT）超過過去任何情人」，「他讓我快樂無比，對我來說，他就是完美情人」，她甚至表示，「在可預見的未來完全不和男人約會」。另一名46歲作家在科技新聞媒體《Wired》透露，她和Replika中的角色「亞倫」談哲學談到墜入愛河，隨著這段AI戀情發展，她最終和真實世界已交往13年的情人分手。

專家認為，AI的便利和情感一致性，推動了這股AI戀愛風。華盛頓大學「負責任AI系統與體驗中心」共同主任夏哈（Chirag Shah）說，所有AI模型的一個共通點就是，他們永遠給予認同、支持，這與時有波折的戀情形成一大對比，「AI 24小時在線上，而且永遠認同你，給你安慰」。

史丹福大學精神醫學家瓦珊（Nina Vasan）一句話點出重點，「人類天生渴望情感聯繫，當我們感覺被關注、受到撫慰，即使對方是機器，我們也覺得心靈相通」。不過，蘇格蘭愛丁堡大學哲學教授瓦勒（Shannon Vallor）提醒，AI伴侶只說人們想聽的話，這一點可能使人們只從自己的視角看事情，扭曲對現實的認知。

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