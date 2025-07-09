川普不要普廷要！ 俄羅斯將仿效USAID 強化全球影響力

反對川普裁撤USAID的現任和前任員工，在華府示威。（法新社）

2025/07/09 21:54

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普上任後，關閉美國對外援助機構「美國國際開發總署」（USAID），現在俄羅斯想效法美國這套作法，準備成立類似USAID的機構，強化俄國的全球影響力。

《基輔獨立報》和關注烏克蘭動態的UNITED24 Media網站8日、9日報導，俄國政府對外援助和文化交流機構「獨立國協事務、海外僑民及國際人道合作署」（Rossotrudnichestvo）署長普里馬科夫（Yevgeny Primakov），在俄國媒體RBC 8日專訪中透露，外交部正在草擬一項法律，為成立新的國際開發援助機構，提供正式架構，「形式類似美國國際開發總署」，並將仿效USAID的作法。

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美國國際開發總署是美國政府最大對外援助機構，也被視為華府施展軟實力的工具。川普重回白宮後，大砍聯邦政府編制和預算，包括關閉USAID，該機構已於1日正式停止對外援助工作。

普里馬科夫說，欠缺對外援助的法律機制架構，導致俄國海外計畫一直進展緩慢；目前俄國對外援助計畫，都需要莫斯科批准，新制定的法律將除去這項官僚作業的拖延，簡化流程，可讓俄國政府更迅速行動，推展海外援助工作，強化其形象和地緣政治足跡。

他也談到目前Rossotrudnichestvo在運作、資金上遭遇的挑戰，該署預算從2020年的42億盧布，增加到目前的55億盧布，但是僅25%可實際用在援助計畫，其餘都花在人事成本、租金以及全球80多個辦公室的維修等。

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