為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    今年第3起！ 印度空軍「美洲豹」戰機墜毀 2飛官罹難

    印度空軍一架「美洲豹攻擊機」9日墜毀。美洲豹戰機示意圖。（法新社）

    印度空軍一架「美洲豹攻擊機」9日墜毀。美洲豹戰機示意圖。（法新社）

    2025/07/09 20:50

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度空軍（IAF）一架「美洲豹攻擊機」（Jaguar）今天（9日）驚傳墜毀，機上2名飛行員罹難，IAF官方今傍晚證實此事。

    綜合印媒報導，一架隸屬於印度空軍的美洲豹攻擊機，今天在印度西北部拉賈斯坦邦（Rajasthan）楚盧縣（Churu）班努達村（Bhanuda）附近田野墜毀，戰機嚴重毀損，飛機殘骸四散，據悉第一時間就找到機上2名飛行員的遺體。

    這是近半年來，IAF美洲豹攻擊機發生第3起事故。今年3月7日，一架美洲豹墜毀於印度北部哈里亞納邦（Haryana）潘切庫拉縣（Panchkula），當時飛行員及時逃生；4月2日，又一架美洲豹墜毀在古吉拉特邦（Gujarat）賈姆訥格爾（Jamnagar），釀1死1傷。這場悲劇曝光後引發印度社會熱議，不少人批評政府不汰換，或升級年代已久遠的美洲豹。

    印度空軍官方今傍晚6點多在X平台證實此事，「印度空軍一架美洲豹教練機，今日在例行訓練任務中發生事故，墜毀於拉賈斯坦邦丘魯附近，2位飛行員均罹難，目前尚無任何民事財產損失報告。IAF對罹難飛官深表哀悼，並堅定與其家屬站在一起。已成立調查單位，查明事故原因。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播