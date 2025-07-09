今年第3起！ 印度空軍「美洲豹」戰機墜毀 2飛官罹難
印度空軍一架「美洲豹攻擊機」9日墜毀。美洲豹戰機示意圖。（法新社）
劉晉仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕印度空軍（IAF）一架「美洲豹攻擊機」（Jaguar）今天（9日）驚傳墜毀，機上2名飛行員罹難，IAF官方今傍晚證實此事。
綜合印媒報導，一架隸屬於印度空軍的美洲豹攻擊機，今天在印度西北部拉賈斯坦邦（Rajasthan）楚盧縣（Churu）班努達村（Bhanuda）附近田野墜毀，戰機嚴重毀損，飛機殘骸四散，據悉第一時間就找到機上2名飛行員的遺體。
請繼續往下閱讀...
這是近半年來，IAF美洲豹攻擊機發生第3起事故。今年3月7日，一架美洲豹墜毀於印度北部哈里亞納邦（Haryana）潘切庫拉縣（Panchkula），當時飛行員及時逃生；4月2日，又一架美洲豹墜毀在古吉拉特邦（Gujarat）賈姆訥格爾（Jamnagar），釀1死1傷。這場悲劇曝光後引發印度社會熱議，不少人批評政府不汰換，或升級年代已久遠的美洲豹。
印度空軍官方今傍晚6點多在X平台證實此事，「印度空軍一架美洲豹教練機，今日在例行訓練任務中發生事故，墜毀於拉賈斯坦邦丘魯附近，2位飛行員均罹難，目前尚無任何民事財產損失報告。IAF對罹難飛官深表哀悼，並堅定與其家屬站在一起。已成立調查單位，查明事故原因。」
An IAF Jaguar Trainer aircraft met with an accident during a routine training mission and crashed near Churu in Rajasthan, today. Both pilots sustained fatal injuries in the accident. No damage to any civil property has been reported.— Indian Air Force （@IAF_MCC） July 9, 2025
IAF deeply regrets the loss of lives and…