今年第3起！ 印度空軍「美洲豹」戰機墜毀 2飛官罹難

〔即時新聞/綜合報導〕印度空軍(IAF)一架「美洲豹攻擊機」(Jaguar)今天(9日)驚傳墜毀,機上2名飛行員罹難,IAF官方今傍晚證實此事。

綜合印媒報導,一架隸屬於印度空軍的美洲豹攻擊機,今天在印度西北部拉賈斯坦邦(Rajasthan)楚盧縣(Churu)班努達村(Bhanuda)附近田野墜毀,戰機嚴重毀損,飛機殘骸四散,據悉第一時間就找到機上2名飛行員的遺體。

這是近半年來,IAF美洲豹攻擊機發生第3起事故。今年3月7日,一架美洲豹墜毀於印度北部哈里亞納邦(Haryana)潘切庫拉縣(Panchkula),當時飛行員及時逃生;4月2日,又一架美洲豹墜毀在古吉拉特邦(Gujarat)賈姆訥格爾(Jamnagar),釀1死1傷。這場悲劇曝光後引發印度社會熱議,不少人批評政府不汰換,或升級年代已久遠的美洲豹。

印度空軍官方今傍晚6點多在X平台證實此事,「印度空軍一架美洲豹教練機,今日在例行訓練任務中發生事故,墜毀於拉賈斯坦邦丘魯附近,2位飛行員均罹難,目前尚無任何民事財產損失報告。IAF對罹難飛官深表哀悼,並堅定與其家屬站在一起。已成立調查單位,查明事故原因。」

An IAF Jaguar Trainer aircraft met with an accident during a routine training mission and crashed near Churu in Rajasthan, today. Both pilots sustained fatal injuries in the accident. No damage to any civil property has been reported.



