靈長類動物比你想得還兩性平等！ 7成雌雄地位隨情境翻盤

動物園裡雄狒狒在雌狒狒、小狒狒旁吼叫。（法新社）

2025/07/09 20:08

〔編譯管淑平／綜合報導〕根據德國、法國科學家合作的一份研究，靈長類動物中的性別權力，並非誰永遠在上，而是會隨情境變化。研究比較100多種靈長類的5年行為紀錄，真正長期由雄性主導的族群，僅佔17%。這份研究揭露人類近親物種，更微妙的權力動態關係。

這份7日在《美國國家科學院院刊》（PNAS）發表的研究報告第一作者、法國蒙貝列大學靈長類動物學家烏夏（Elise Huchard）向《法新社》說，長期以來對此議題一直有一種完全二元的觀點：物種要嘛是雄性、要嘛是雌性主導，「最近的研究顯示出，實際情況複雜得多，挑戰了這種觀點」。

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研究人員收集121種靈長類253個族群的5年行為紀錄，整理當中兩性互動情況，如侵略、威脅，以及主導或服從行為跡象，雄性、雌性互動平均有一半是對抗衝突，研究團隊將某一性別在衝突中佔上風比率超過9成，定義為該群體是明顯由該性別主導。分析顯示，僅17%群體是明顯由雄性主導，這群體包括黑猩猩、狒狒；13%是明顯雌性主導，如倭黑猩猩、狐猴等，其餘將近70%群體則視情況，由雌性或雄性主導。

通常群體中雄性有明顯的生理優勢，如體型較大，或者在開闊地面生活，多為雄性居優勢；雌性在群體中取得主導地位，多半發生在能掌控繁殖權，如雌倭黑猩猩排卵期訊號不明顯，雄性難以掌握交配時機，雌性就能自由決定交配對象，而雌狒狒發情時生殖器會明顯腫脹發紅，雄狒狒就會在那段時間避免競爭者與之交配。在一夫一妻或雄性分擔照顧年幼成員的物種中，也更常見雌性主導。

這項研究成果是否可延伸到人類社會？烏夏說，大致上來說，人類會是屬於「中間」，也就是非永遠男性、也非永遠是女性支配，「這些結果相當呼應在狩獵採集社群所見的兩性關係，比後來出現的農業社會還平等」。

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