日本天皇與蒙古總統合照細節 網友讚禮數周到

媒體公開的照片中，有一張天皇伉儷與蒙古總統呼日勒蘇赫伉儷在國家宮（政府大廈）拍攝的合照，4個人之中，僅有德仁天皇坐著，其他3人則站立於兩側，引來網友大讚呼日勒蘇赫總統「很懂禮數」。（歐新社）

2025/07/09 19:37

〔駐日特派員林翠儀／東京9日報導〕日本德仁天皇和皇后前往蒙古進行國是訪問，蒙古以最高規格接待首位來訪的日本天皇，媒體公開的照片中，有一張天皇伉儷與蒙古總統呼日勒蘇赫伉儷在國家宮（政府大廈）拍攝的合照，4個人之中，僅有德仁天皇坐著，其他3人則站立於兩側，引來網友大讚呼日勒蘇赫總統「很懂禮數」，對於曾經是君主國家的蒙古而言，日本天皇地位如同蒙古大汗，日勒蘇赫總統對德仁天皇表達恭敬之意，也是一種對日本的恭敬。

日本和蒙古在1972年建交，呼日勒蘇赫總統在2022年日蒙建交50週年時曾訪問日本並晉見德仁天皇，邀請天皇訪問蒙古。日蒙關係相當友好，日本在蒙古人「最感親近的國家」的調查中排名第一。蒙古與日本在相撲、馬術等文化領域有深厚連結，尤其在相撲界出了4位蒙古籍橫綱，他們返回蒙古後都被視為民族英雄，這次天皇訪蒙，包括朝青龍、白鵬和日馬富士等3位前橫綱均出席歡迎儀式。

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德仁天皇這次訪蒙，是他在2019年就位後第3度出訪，之前他曾訪問過印尼和英國。對蒙古而言，這是日本天皇首次到訪，所以意義非凡。以往日本首相和日本皇室成員曾訪問蒙古，德仁在2007年皇太子時代也曾訪蒙，這次是他第2次到訪。

對於日本天皇到訪，蒙古以最高規格接待，除了官方安排的歡迎儀式，蒙古民眾也穿著傳統服裝夾道歡迎，蒙古人民對日本文化、皇室具有高度親和力，尤其天皇到訪期間，烏蘭巴托也迎來難得雨天，雨天在蒙古被視為「吉兆之雨」，此事也在蒙古傳為佳談。而德仁天皇也展現他的親和力，在國宴上演奏小提琴，還在致詞中以蒙古語問候，他提到2007年到訪時，蒙古也曾下雨，這次來也遇到下雨，能在這麼美好的季節與皇后雅子一起到訪，讓他感到很開心。

除了「吉兆之雨」，天皇伉儷與蒙古總統呼日勒蘇赫伉儷在國家宮拍攝的合照也在網路上引發話題。德仁天皇8日造訪位於烏蘭巴托廣場的國家宮，這棟政府大廈正面放置成吉思汗雕像，裡面設有國會、總統、總理的辦公室。德仁在大廳內的訪客名簿上簽名，簽名後留下了4人的合照。

合照中僅有德仁天皇坐著，其他3人站立於兩側，網友認為這是日勒蘇赫總統對德仁天皇展現的恭敬之意，日本天皇在日本憲法下是「國家與國民統合的象徵」，也是不具實權的「虛位元首」，但他是日本外交的最高象徵，其出訪本身即代表日本國家的最高層級禮遇與重視。對於1924年才廢除君主的蒙古而言，日本天皇地位如同往昔的蒙古大汗，日勒蘇赫總統在這些細節中的表現，可說是禮數周到。

德仁天皇到蒙古進行國是訪問展現親和力，在國宴上演奏小提琴，還在致詞中以蒙古語問候。（歐新社）

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