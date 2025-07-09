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    澳洲型男律師泰國按摩猝死 倒床無聲嚇壞技師

    澳洲一名律師在泰國的按摩店猝死，現場發現疑似毒品白粉。示意圖。（資料照）

    澳洲一名律師在泰國的按摩店猝死，現場發現疑似毒品白粉。示意圖。（資料照）

    2025/07/09 23:44

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一場原為慶生的悠閒旅程，竟意外成為死亡悲劇。澳洲一名知名律師日前獨自前往泰國蘇美島按摩放鬆，卻在結束後要求小憩時突然猝死，警方在他身上發現疑似毒品的白色粉末，目前死因仍在調查。

    根據《每日郵報》報導，43歲的克里斯多福・賽恩斯（Christopher Saines），是布里斯本GLG法律事務所執行長，近日為慶祝7月18日生日，與妻子與2名子女赴泰旅遊，入住每晚高達4000澳幣（約新台幣8.4萬元）的豪華Villa Mia別墅。不料7日凌晨，他卻獨自離開飯店，赤腳提著啤酒步行前往附近的「Siam Touch Massage」按摩店，選擇了400泰銖（約新台幣360元）的精油按摩。

    為他服務的47歲按摩師Premyupa表示，按摩結束後，賽恩斯表示想休息片刻，便被留在隔間房內。當日凌晨4時她曾聽到克里斯多福仍在打鼾，未料兩小時後返回房間時，他已無呼吸、四肢冰冷，嚇得立刻報警。警方與醫護人員到場後，發現他橫躺在狹窄床鋪上，雙腿懸空、身體已無生命跡象，現場無打鬥痕跡，初步排除他殺。

    然而，警方在其褲袋內發現一個夾鏈袋，內裝白色粉末，初步快篩疑似為非法藥物，可能是古柯鹼，仍待進一步實驗室鑑定與驗屍報告。警方指出，按摩過程無異常，技師身上亦無任何傷勢，也無監視器拍下內部過程。不過外部監視器畫面顯示，賽恩斯確實獨自前往並神情自然。

    賽恩斯遺體目前已送往素叻他尼醫院進行解剖與毒物檢驗，家屬已於9日下午接獲通知。警方表示將加速處理鑑定程序，並強調目前不認為案情可疑。

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