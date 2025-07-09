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    義大利警犬遭餵食藏釘香腸慘死 訓練師：一生救人卻被人害死

    義大利警犬「布魯諾」（Bruno）日前遭人以藏有鐵釘的毒香腸下毒致死。牠的訓練師悲痛發文「你一生都在救人，卻被人類這樣對待」。（美聯社）

    義大利警犬「布魯諾」（Bruno）日前遭人以藏有鐵釘的毒香腸下毒致死。牠的訓練師悲痛發文「你一生都在救人，卻被人類這樣對待」。（美聯社）

    2025/07/09 20:31

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利警犬「布魯諾」（Bruno）日前遭人餵食內藏鐵釘的香腸而致死。牠的訓練師悲痛發文，疑因破獲非法鬥狗活動遭到報復，感嘆「你一生都在救人，卻被人類這樣對待」。

    綜合外媒報導，這起事件發生在義大利南部普利亞大區塔蘭托，當地的搜救訓練中心犬舍內遭人闖入，歹徒餵食布魯諾藏有鐵釘的香腸，導致牠因內出血痛苦死亡。這隻7歲的警犬生前曾成功尋回9名失蹤者，深受國人喜愛，甚至曾接受總理表揚。牠的訓練師卡雷薩（Arcangelo Caressa）在臉書上悲痛表示「你一生都在救人，卻被人類這樣對待」。

    卡雷薩透露，近期曾收到死亡威脅，懷疑布魯諾之死與其追查非法鬥狗活動有關，可能是有組織犯罪集團的報復行動。他指出，「這不是隨機犯案，他們想逼我退出追查，但我永不退讓」。目前，他已向檢方提供2名可疑對象，檢警正聯手調查。

    義大利國會議員暨動保倡議者布蘭比拉（Michela Vittoria Brambilla）也介入此案，呼籲依據她主導修法的新動保法，對兇手最高處以4年徒刑及6萬歐元（約新台幣205萬元）罰鍰。她強調，布魯諾是為正義而犧牲的「高尚動物」，社會不能讓此案不了了之。

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