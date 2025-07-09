川普爆阿富汗撤軍內幕 批密利留下軍備「是個笨蛋」

2019年10月時任總統川普（左）和參謀首長聯席會議主席密利（右）在白宮開會。（美聯社檔案照）

2025/07/09 18:01

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普8日在內閣會議上透露，他曾在談到2021年美軍撤離阿富汗一事時，與時任參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley），為了是否帶走美軍軍備起爭執。川普批評，密利認為把裝備留在當地成本比較低，「是個笨蛋」。

《福斯新聞》8日報導，向來主張追回留在阿富汗、價值逾70億美元軍備的川普說，密利當時提出這項建議，「那時我就知道他是個笨蛋，不用多想就知道」。他痛批，當年撤軍把軍備都留在那、「丟下尊嚴，在我看來，那是我國歷史上最丟臉的時刻」，川普說，說丟臉，不是因為撤軍，「我們根本從一開始就不該去那」，而是因為撤軍讓美國很丟臉，並造成慘痛傷亡。

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川普第一任內在2020年與神學士達成協議，同意撤軍，2021年拜登上台後遵守並履行這項承諾，當年8月底完成撤軍。然而，神學士在美軍撤離後，迅速奪下政權，撤軍過程混亂也導致13名美軍死亡，外界對此的批評聲浪，幾乎都指向拜登政府。

根據2022年國防部一份報告，當年美軍撤離過程中，神學士（Taliban）奪下美軍留下的幾乎所有軍備，五角大廈在該份報告說，這些裝備若無美軍承包商維修，可能無法使用。現任國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已下令徹查這場撤軍行動、究責。

現已退役的密利，尚未回應此事。密利2019年出任參謀首長聯席會議主席，雖然是由川普任命，但是密利為2020年民眾抗議佛洛伊德事件之際，與川普在白宮附近教堂合影，「造成軍人干政的觀感」，為此致歉後，兩人關係就開始惡化。

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