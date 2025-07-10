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    紐約街頭擄走6歲童！黑衣男見追擊 竟丟包將孩子砸地畫面曝

    男童當街遭擄，父親勇攔嫌犯壓制送辦。（圖擷取自YouTube@FREEDOMNEWSTV）

    男童當街遭擄，父親勇攔嫌犯壓制送辦。（圖擷取自YouTube@FREEDOMNEWSTV）

    2025/07/10 00:46

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕紐約有個男子在布魯克林康尼島公然企圖擄走6歲男童，爸爸聽到孩子的尖叫聲，火速衝上去壓制嫌犯，直到警方趕抵，過程驚悚全被拍下。

    根據《紐約郵報》報導，事件發生在7月7日晚間10點，地點在紐約布魯克林康尼島。當時6歲男童拉赫（Rah Shem Gantt）與父母在街上散步，突然遭36歲男子羅巴利諾（Jonathan Robalino）擄走。媽媽說，兒子嚇得放聲尖叫，爸爸立刻衝上前，將羅巴利諾壓制在地，直到警方趕到逮人。

    事發影像曝光引發震驚，男童爸爸向媒體說，羅巴利諾被攔下時甚至將他兒摔在地上，「聽起來像是頭部撞上了水泥」。但羅巴利諾的律師在庭上辯稱，影片中未顯示男童頭部著地，而當事人沒有前科，應接受精神治療而非入監服刑。

    羅巴利諾被控企圖綁架、傷害、騷擾與危害兒童安全等罪名，週二出庭應訊。案發時，他穿著全黑衣物與帽子，外型詭異。律師指稱他並非惡意犯案，而是精神狀況失常，請求法院讓他接受專業評估與治療。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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