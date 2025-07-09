美新墨西哥州也爆洪災 山區居民目睹鄰居「整棟民宅被沖走」

美國新墨西哥州從8日起遭遇創紀錄洪災侵襲，其中山區度假村魯伊多索一帶，傳出有有數十人受困在住家和車上，網上還流傳整棟房屋遭大洪水沖走的驚悚畫面。（圖擷取自Kaitlyn Carpenter臉書，本報合成）

2025/07/09 19:10

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州上週發生百年一遇致命洪水，災情持續擴大，奪走至少110條人命，另有160多人下落不明。鄰近德州的新墨西哥州8日起也遭遇創紀錄洪災，山區度假村魯伊多索（Ruidoso）一帶傳出有數十人受困住家和車上，網上還流傳整棟房屋遭大洪水沖走的驚悚畫面。

綜合外媒報導，新墨西哥州著名消暑勝地魯伊多索位於新墨西哥州首府阿布奎基（Albuquerque）東南方180英里（約300公里）山區，當地在去年6月發生大規模森林野火，燒毀逾1.7萬英畝土地與數百棟住宅，造成2人死亡。這座被野火重創的山區小鎮今年7月發生暴雨洪災，當地居民再度面臨天災考驗

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根據美國國家氣象局（NWS）數據顯示，魯伊多索當地里奧魯伊多索河（Rio Ruidoso）水位在季風豪雨降下後超過20英尺（約6公尺），刷新觀測歷史紀錄。NWS也緊急在X平台發布警告，「魯伊多索正發生危險情況！暴洪緊急狀態持續生效！立刻前往高地避難！切勿嘗試駕車穿越洪水！水流會把你的汽車沖走！」。

住在魯伊多索的在地藝術家卡本特（Kaitlyn Carpenter）在社群平台上傳一段災情影片，只見整棟房屋隨著混濁泥水漂流，沿途衝撞多棵樹木，卡本特驚恐指認被沖走的房屋是她朋友的家。另外，其他魯伊多索住戶也上傳住家外的道路、橋梁，被湍急洪水快速淹沒等恐怖畫面。

截至目前為止，當地有關單位尚無民眾死亡的通報，但緊急單位執行逾30次水域救援行動後，並有3人下落不明。市長克勞福德（Lynn Crawford）說，這場豪雨導致平時「一跳就能跨過」的小河變成湍流，多座橋梁被淹沒；去年野火重災區，則是發生嚴重土石流，多棟住宅被洪水損毀或沖走，甚至還有瓦斯外洩事件。

根據克勞福德的形容，今年的季風性洪災，是他此生所見過最嚴重的一次，今年水患與去年野火，都對小鎮造成「災難性的」衝擊。

MAJOR flash flooding now in progress in and near the Ruidoso, New Mexico!!



Say prayers. ???? pic.twitter.com/74HmEGEtef — Jammles （@jammles9） July 8, 2025

???? BREAKING: A MASSIVE flooding event is unfolding right now in Ruidoso, New Mexico



A large structure can be seen being swept down the river



The water level has risen 20 FEET in a matter of 30 minutes, shattering previous records, per @MaxVelocityWX



Pray for these folks ???????? pic.twitter.com/zusPXT2MCP — Nick Sortor （@nicksortor） July 8, 2025

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