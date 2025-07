美新墨西哥州也爆洪災 山區居民目睹鄰居「整棟民宅被沖走」

2025/07/09 19:10

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國德州上週發生百年一遇致命洪水,災情持續擴大,奪走至少110條人命,另有160多人下落不明。鄰近德州的新墨西哥州8日起也遭遇創紀錄洪災,山區度假村魯伊多索(Ruidoso)一帶傳出有數十人受困住家和車上,網上還流傳整棟房屋遭大洪水沖走的驚悚畫面。

綜合外媒報導,新墨西哥州著名消暑勝地魯伊多索位於新墨西哥州首府阿布奎基(Albuquerque)東南方180英里(約300公里)山區,當地在去年6月發生大規模森林野火,燒毀逾1.7萬英畝土地與數百棟住宅,造成2人死亡。這座被野火重創的山區小鎮今年7月發生暴雨洪災,當地居民再度面臨天災考驗

根據美國國家氣象局(NWS)數據顯示,魯伊多索當地里奧魯伊多索河(Rio Ruidoso)水位在季風豪雨降下後超過20英尺(約6公尺),刷新觀測歷史紀錄。NWS也緊急在X平台發布警告,「魯伊多索正發生危險情況!暴洪緊急狀態持續生效!立刻前往高地避難!切勿嘗試駕車穿越洪水!水流會把你的汽車沖走!」。

住在魯伊多索的在地藝術家卡本特(Kaitlyn Carpenter)在社群平台上傳一段災情影片,只見整棟房屋隨著混濁泥水漂流,沿途衝撞多棵樹木,卡本特驚恐指認被沖走的房屋是她朋友的家。另外,其他魯伊多索住戶也上傳住家外的道路、橋梁,被湍急洪水快速淹沒等恐怖畫面。

截至目前為止,當地有關單位尚無民眾死亡的通報,但緊急單位執行逾30次水域救援行動後,並有3人下落不明。市長克勞福德(Lynn Crawford)說,這場豪雨導致平時「一跳就能跨過」的小河變成湍流,多座橋梁被淹沒;去年野火重災區,則是發生嚴重土石流,多棟住宅被洪水損毀或沖走,甚至還有瓦斯外洩事件。

根據克勞福德的形容,今年的季風性洪災,是他此生所見過最嚴重的一次,今年水患與去年野火,都對小鎮造成「災難性的」衝擊。

MAJOR flash flooding now in progress in and near the Ruidoso, New Mexico!! Say prayers. ???? pic.twitter.com/74HmEGEtef

???? BREAKING: A MASSIVE flooding event is unfolding right now in Ruidoso, New Mexico



A large structure can be seen being swept down the river



The water level has risen 20 FEET in a matter of 30 minutes, shattering previous records, per @MaxVelocityWX



Pray for these folks ???????? pic.twitter.com/zusPXT2MCP