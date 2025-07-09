俄須對馬航MH17空難負責 歐洲人權法院歷史性裁決

馬航MH17罹難者家屬與聲援者於歐洲人權法院外示威，要求俄羅斯對2014年以來在烏克蘭犯下的人權侵害負責。（美聯社）

2025/07/09 18:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美聯社報導，歐洲人權法院（European Court of Human Rights）今（9）日裁定，俄羅斯應對2014年馬來西亞航空MH17班機遭擊落一事負責，成為國際法庭首次對俄羅斯在烏克蘭衝突中犯下的重大人權侵害行為進行正式裁決。

這項具有歷史意義的判決，涵蓋4起由烏克蘭與荷蘭提起的案件，除MH17空難外，亦涵蓋俄羅斯自2014年起在烏東地區支持分離主義勢力、提供軍事與經濟支援，以及發動全面入侵期間涉及的侵害行為。儘管俄羅斯於2022年因入侵烏克蘭被逐出歐洲委員會，法院仍對其被逐出前提交的案件具有審理權。

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法院指出，已有充分證據顯示，馬航MH17是遭俄製山毛櫸（Buk）飛彈自親俄分離主義控制區發射擊落，導致機上298人全數罹難，其中包括196名荷蘭公民。判決認定，俄羅斯不僅提供武器與訓練，更在政治與經濟層面全力支援當地叛軍，對事件負有不可推卸的責任。

MH17罹難者家屬多年來奔走求償，今獲得法院正式歸責，對他們而言是一大慰藉。失去18歲兒子的荷蘭父親尚斯曼（Thomas Schansman）表示，這是朝向真相與正義「真正重要的一步」，並強調：「我們不能停止戰鬥，MH17不是會從俄羅斯記憶中消失的事件。」

此次裁決獨立於荷蘭的刑事訴訟程序，該案已於2022年對兩名俄羅斯人與一名烏克蘭叛軍進行缺席審判，並以謀殺罪名定罪。此外，聯合國國際法院（ICJ）亦曾於2022年下令俄羅斯停止在烏軍事行動，但遭莫斯科公然無視。

歐洲人權法院的裁決雖無執行力，然具高度象徵意義，凸顯俄羅斯在國際法律秩序中的孤立局勢。基輔當局目前仍有多起針對俄羅斯的訴訟待審，另有近萬件由個人提出的控告正在進行，未來相關責任追究仍將持續推進。

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