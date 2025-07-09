王毅說溜嘴！ 余茂春：北京無法承受俄戰敗 以免美將注意力全投向中國

中國外長王毅上週在歐洲會晤歐盟最高外交官卡拉絲。 （歐新社資料照）

2025/07/09 17:36

〔編譯盧永山／綜合報導〕華府智庫「哈德遜研究所」中國研究中心主任余茂春7日投書《華盛頓時報》指出，中國外長王毅上週在歐洲不經意間吐露的真話，揭露北京的骯髒祕密，即北京無法承受俄羅斯在烏克蘭戰爭中失敗，支持普廷是為了維護其自身暴政。王毅的談話也無意中透露，中國害怕美國取勝，是因為它害怕美國所代表的自由、民主精神和法治等價值，所帶來的道德挑戰。

余茂春曾任美國國務卿龐皮歐首席中國政策顧問，他寫道，王毅7月2日對歐盟歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，北京承受不起俄羅斯在烏克蘭戰敗，以免美國獲勝後將全部注意力投向中國，這番厚顏無恥的言行，坦露了北京的戰略意圖。

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文章指出，中國對俄羅斯掠奪性戰爭的堅定支持，已暴露了其道德淪喪，同時還試圖將自身道德敗壞轉嫁到美國身上，彷彿北京支持普廷的暴行是因為美國的錯。這是中共的本能反應：將自身的共犯行為推卸給他人，並將自身恥辱轉為對批評者的指責。

在與卡拉斯長達4小時的緊張會談中，王毅重申了西方國家（尤其是美國）試圖「遏制」中國的陳腔濫調，並將中共政府描繪成受害者、一個純粹的防禦性國家。但中國在台灣海峽、南海以及喜馬拉雅山脈的軍事挑釁行動，清楚表明其野心並非出於防禦目的。

余茂春認為，這種「遏制」的官樣文章不過是一面修辭盾牌，意在將侵略行為重塑為受害者，將縱火犯變成消防員。

文章說，王毅在歐盟試圖進一步敦促歐洲與北京結盟，共同對抗所謂的美國「霸權」，並散布謊言，稱歐洲的問題出在美國而非北京或莫斯科。這是一種典型的列寧主義策略：分化對手，破壞聯盟，用共同目標的幻覺誘惑對方。如果歐洲愚蠢到吞下這劑毒藥，將發現自己被一個視自由為死敵的獨裁政權所束縛。

余茂春指出，王毅也一在強調，全球競爭只是中國與美國的較量，彷彿這只是一場簡單的大國競爭，但真正的衝突是中國與自由民主世界（包括美國與歐洲）的較量。中共希望其他民主國家淪為被動旁觀者，同時構建其歐亞勢力範圍，並以俄羅斯為代理人和攻擊世界秩序的攻擊犬。

文章說，事實上，歐洲受到中共野心的威脅並不比美國小。美國的民主不僅是一個對手，它對中國獨裁政權構成了生存威脅，因為它以法治下的自由願景激勵著中國人民。中共對此深感恐懼，自由的火花是其最可怕的惡夢。

余茂春指出，王毅的談話無意中也透露了中共害怕美國取勝，是因為它害怕美國所代表的自由、民主精神和法治等價值，所帶來的道德挑戰。同時，中共也害怕俄羅斯崩潰，不僅僅是因為俄羅斯是其夥伴，還因為俄羅斯充當了其盾牌，保護著中共自身的帝國夢。

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