划SUP划到大白鯊！哈佛女大生驚見「背鰭」嚇爆秒塊陶

大白鯊掠過板邊，哈佛女大學嚇爆。示意圖。（法新社）

2025/07/09 23:01

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國兩名大學生在7月4日國慶日划立槳SUP悠遊海上，突然看到一個「巨大背鰭」破水而出，赫然發現是隻大白鯊近距離掠過，驚悚畫面被拍下，事後她們還替牠取名「史帝夫」，一夕爆紅。

根據《紐約郵報》報導，7月4日傍晚，女大學生瑪格麗特（Margaret Bowles）與瑪蒂（Maddie Cronin）在麻州科德角伍茲霍爾（Woods Hole）海域划立槳，瑪蒂用手機拍攝好友潑水畫面，意外拍到背鰭高約20公分的大白鯊從她們旁邊緩緩掠過，畫面驚悚。瑪格麗特嚇得跳起來驚聲尖叫，兩人面面相覷後，迅速冷靜划回岸邊，將照片交給專家鑑定，證實是罕見闖入巴沙茲灣（Buzzards Bay）的鯊魚。

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瑪格麗特是哈佛大學學生，曾在當地教授海洋生物學。她說，從沒想過會在這片水域見到大白鯊，「我一直跟朋友保證這裡沒有鯊魚」，結果親身打臉。這起罕見的目擊事件是自2004年以來，當地首次確認的大白鯊出沒。

儘管如此，兩人仍幽默看待這段驚魂記，甚至幫鯊魚取名為「史帝夫」，笑說牠只是迷路停下來問路。她們仍熱愛海洋，不會因此被嚇退。

麻州漁業部門提醒，若遇到鯊魚應保持冷靜、穩定離開，不要與其互動。雖然被咬機率極低，但面對野生生物仍應提高警覺。

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