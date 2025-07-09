加拿大破獲史上最大恐攻武器庫 軍人涉組反政府民兵奪地

加拿大警方在恐怖主義調查中查獲最大規模武器庫。圖為示意圖。（美聯社）

2025/07/09 19:01

〔謝宜哲／綜合報導〕加拿大皇家騎警（RCMP）9日宣布，成功破獲該國史上最大宗與恐怖主義調查有關的非法軍火案，逮捕4名涉嫌籌組反政府民兵組織的人士，當中包括現役軍人，並查獲83隻槍枝、16枚爆裂物與超過1.1萬發子彈。警方指控這個團體計畫「奪取魁北克地區土地」，企圖發動極端暴力行動。

根據《衛報》報導，加拿大警方在2024年1月展開突襲搜索行動，直到近日才對4名男子提出刑事起訴。年僅24至33歲的被告，包括沙博（Marc-Aurèle Chabot）、安哲-奧代（Simon Angers-Audet）、拉加塞（Raphaël Lagacé）與佛布斯（Matthew Forbes），均來自魁北克省，目前尚未提出抗辯。

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皇家騎警指出，這個團體曾接受軍事訓練，進行射擊、伏擊、生存與導航等演練，並實地勘察魁北克市區周邊地區。雖然警方未明言其奪地行動的具體目標，但已明確指控其「為發動恐怖活動而採取實質行動」。

警方在多處據點查獲大批武器裝備，包括手槍、突擊步槍、防彈背心與爆裂裝置，另發現大量彈藥與招募民兵成員用的社群貼文。前加拿大情報官員、現任「威脅情報顧問公司」（Insight Threat Intelligence）負責人戴維斯（Jessica Davis）表示：「這是加拿大有史以來在恐攻調查中查獲數量最龐大的武器與爆裂物，甚至堪稱北約國家間規模最驚人的破獲行動之一。」

她強調，近20年來，加拿大本土恐怖攻擊多數源於「意識形態驅動的暴力極端主義」，與基地組織或伊斯蘭國等國際恐攻組織無關。她指出：「真正的威脅往往來自反穆斯林、厭女（Incel）或極端反政府份子，這是許多加拿大人尚未正確認識的現實。」

這4名男子已於8日在魁北克法院出庭，相關指控仍待法院審理與證實。警方呼籲民眾提供更多可疑活動情報，以防類似極端主義事件再次發生。

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